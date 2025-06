Le lancement de la Nintendo Switch 2 en France a été un véritable raz-de-marée. En l’espace de quelques jours, la nouvelle console de Nintendo a trouvé pas moins de 169 000 preneurs, établissant ainsi un nouveau record pour le lancement d’un hardware vidéoludique dans l’Hexagone. À titre de comparaison, le précédent détenteur de ce titre était la PlayStation 5, avec 107 000 unités écoulées lors de son arrivée sur le marché fin 2020. Nintendo surpasse donc ce chiffre de 58 %, réalisant une performance historique dans un pays traditionnellement acquis à la cause de ses consoles portables et hybrides.

Cette réussite commerciale s’explique en grande partie par l’attrait massif du public pour le bundle incluant Mario Kart World, le tout nouvel opus de la célèbre licence de course arcade. Ce pack a représenté la majorité des ventes enregistrées, contribuant à propulser Mario Kart World au sommet des charts français. Le jeu a ainsi dépassé les 160 000 unités vendues, ce qui en fait non seulement le plus gros lancement de l’année 2025, mais aussi le plus fort démarrage pour un jeu Nintendo en France depuis Super Mario Bros. Wonder, qui avait avoisiné les 170 000 ventes à sa sortie.

Le lancement de Mario Kart World dépasse également celui de Assassin’s Creed Shadows, qui détenait jusque-là la meilleure performance de l’année avec environ 120 000 copies vendues (hors dématérialisé). Le succès massif de cette nouvelle itération de Mario Kart prouve une nouvelle fois la puissance des franchises Nintendo sur le marché français, ainsi que l’efficacité redoutable de la stratégie de bundles adoptée pour accompagner les débuts de la Switch 2.

Ce démarrage fulgurant vient confirmer l’intérêt grandissant du public pour la nouvelle génération de la console hybride, qui capitalise sur les forces de la première Switch tout en promettant une expérience technique et ludique revue à la hausse. Si le stock continue de suivre la demande, tout laisse à penser que la Switch 2 pourrait s’inscrire rapidement comme l’un des plus grands succès commerciaux de Nintendo en France.

En battant à plate couture les records précédemment établis, Nintendo débute l’ère de la Switch 2 sous les meilleurs auspices. Reste désormais à voir si cette dynamique impressionnante se maintiendra au fil des mois, notamment avec l’arrivée prochaine de titres majeurs très attendus.