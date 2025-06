Alors qu’on pensait que Splatoon 3 profiterait discrètement des capacités de la Nintendo Switch 2, Nintendo vient de surprendre tout le monde avec une annonce très consistante relayée via l’application Nintendo Today!. Dès le 12 juin, le jeu bénéficiera d’une mise à jour gratuite, autant pour les utilisateurs de la première Switch que pour ceux de la Switch 2, avec de nombreuses nouveautés au programme.

Au cœur de cette mise à jour, on retrouve la collection Contrée Clabousse, une sélection de 30 nouvelles armes, issues des marques Alpaj et Apex. Inspirées d’anciens modèles, elles arborent de nouveaux designs ainsi que des combinaisons de sous-armes et armes spéciales différentes, apportant ainsi une vraie bouffée d’air frais à l’arsenal du jeu.

Les amateurs de la série de longue date seront également ravis d’apprendre le retour du stage Passage Turbot, emblématique du tout premier Splatoon sur Wii U. Cette carte viendra enrichir la rotation des niveaux disponibles, pour le plus grand bonheur des vétérans comme des nouveaux venus.

Côté progression, les caps de fraîcheur des armes seront relevés, permettant aux joueurs d’aller encore plus loin avec leurs outils de prédilection. De nouveaux badges seront aussi à débloquer, ajoutant des objectifs supplémentaires pour ceux qui cherchent à tout collectionner. Autre nouveauté technique : un nouvel indicateur appelé “Arsenal Power” fera son apparition dans les matchs en mode Anarchie (Série). Cette statistique suivra les performances d’un joueur avec chaque arme selon son taux de victoire, et ajustera le matchmaking en conséquence. Résultat : il sera plus facile de tester de nouvelles armes sans risquer de tomber contre des adversaires trop expérimentés ou déséquilibrés.

Sur le plan technique, les joueurs sur Nintendo Switch 2 bénéficieront d’une amélioration graphique notable, avec des visuels plus détaillés dans des zones comme Cité-Clabousse ou le Site du Grand Festival, et une fluidité renforcée dans certaines situations. Cela rendra l’expérience plus agréable visuellement et mécaniquement. On ignore encore si certains bugs connus, comme celui de la vrille calamar, seront également corrigés dans cette version, mais tout laisse penser que la stabilité globale du jeu sera renforcée.

La compatibilité entre les deux générations est assurée : les joueurs Switch 1 et Switch 2 pourront continuer à s’affronter et coopérer en ligne. On note cependant l’absence de support du mode souris, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où il ne s’agit pas d’une édition spécifique à la Switch 2.