Infinity Nikki, le jeu d’aventure en monde ouvert centré sur la mode développé par InFold Games, fait sensation depuis son lancement sur PS5, PC et mobile. Pourtant, malgré son style raffiné et son concept original, le titre fait face à des problèmes techniques notables. Cela n’a pas empêché les joueurs de se demander si une version Nintendo Switch 2 était envisagée. La réponse est oui… mais pas pour maintenant.

Dans une interview accordée à VideoGamer, les développeurs d’InFold Games ont reconnu que la possibilité d’un portage sur Switch 2 n’était pas exclue. Cependant, leur priorité reste d’améliorer l’expérience sur les plateformes actuellement disponibles. “Notre stratégie multiplateforme commence toujours par un objectif : garantir que l’expérience joueur soit optimale”, explique le studio. Et à l’heure actuelle, ils estiment que ce n’est pas encore le cas.

Infinity Nikki est encore sous contrat d’exclusivité console de six mois avec PlayStation, empêchant toute sortie sur d’autres machines avant la fin de cette période. Mais même une fois cette barrière levée, rien ne garantit une sortie rapide sur Switch 2. Le studio souhaite d’abord “raffiner et enrichir les plateformes où le jeu est déjà lancé”, ce qui inclut corriger des bugs, améliorer les performances, et proposer des mises à jour de contenu significatives.

L’équipe reconnaît que les problèmes persistent, notamment sur PS5, où certains menus liés au gacha et aux changements de tenue souffrent de ralentissements et de bugs. Sur mobile et PC également, les joueurs rencontrent des soucis similaires. Tant que ces éléments n’auront pas été résolus de manière satisfaisante, un portage supplémentaire n’est pas à l’ordre du jour.

Malgré tout, InFold ne cache pas son ambition de proposer Infinity Nikki sur davantage de supports à l’avenir. “Les nouvelles plateformes font clairement partie de notre plan, mais uniquement lorsque nous serons certains que les bases sont solides et l’expérience parfaitement fluide”, assure le studio. Autrement dit, une version Switch 2 d’Infinity Nikki pourrait bel et bien voir le jour dans le futur, mais uniquement si et quand le jeu atteindra une qualité technique à la hauteur des attentes.

Infinity Nikki est un jeu d’aventure en monde ouvert développé par InFold Games, qui mêle exploration, plateforme et mode dans un univers féerique. Dernier opus de la célèbre série Nikki (notamment connue pour Love Nikki et Shining Nikki), ce titre propose une approche originale où les vêtements ne sont pas seulement décoratifs, mais deviennent de véritables outils de gameplay.

Dans ce jeu, vous incarnez Nikki, une jeune styliste accompagnée de son fidèle chat Momo, alors qu’elle explore des paysages vastes et enchanteurs. Chaque tenue que vous débloquez possède des pouvoirs spéciaux : certaines permettent de voler, d’autres d’influencer l’environnement ou d’interagir avec les éléments du décor. Résoudre des énigmes, surmonter des obstacles et progresser dans l’histoire nécessitent donc de choisir soigneusement la tenue adéquate.

Infinity Nikki propose une progression libre avec de nombreuses quêtes secondaires, des secrets à découvrir, des mini-jeux et une narration immersive dans un univers inspiré des contes de fées. Le jeu repose sur un modèle free-to-play avec des mécaniques de gacha pour obtenir de nouvelles tenues, ce qui lui a valu des critiques concernant sa monétisation et ses problèmes techniques depuis sa sortie sur PS5, PC et mobile.

Actuellement, le jeu bénéficie d’une exclusivité temporaire de six mois sur PlayStation, mais les développeurs ont évoqué leur volonté de l’adapter à d’autres plateformes à l’avenir. Une version Nintendo Switch 2 est donc envisagée, bien que non confirmée pour l’instant. Les développeurs souhaitent d’abord optimiser l’expérience actuelle avant de lancer de nouveaux ports.