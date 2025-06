La nouvelle, et plus puissante, console du constructeur japonais est la console Nintendo qui s’est vendue le plus rapidement à ce jour.

Quatre jours après sa sortie le 5 juin, la Nintendo Switch 2 s’est écoulée à plus 3,5 millions d’unités dans le monde, devenant ainsi la console Nintendo qui s’est vendue le plus rapidement à son lancement*1.

La Nintendo Switch 2 possède un écran plus grand et plus éclatant, capable d’offrir une résolution Full HD en 1080p (et en 4K connectée à un téléviseur ou un écran compatible). Son processeur, plus rapide, permet de profiter de graphismes et de performances accrues en jeu, et ses manettes magnétiques, les Joy-Con 2, ont été repensées pour proposer un mode souris. La console possède une également une fonctionnalité inédite, GameChat*2, qui donne aux joueurs la possibilité de communiquer avec leurs amis par chat audio ou vidéo et de partager leur écran de jeu en ligne comme s’ils jouaient ensemble dans la même pièce, même si des kilomètres les séparent.

« La Nintendo Switch 2 est l’évolution de la Nintendo Switch, et nous sommes très heureux et reconnaissants de voir qu’elle a déjà été adoptée par tant de joueurs à travers l’Europe, » a déclaré Luciano Pereña, CEO et président de Nintendo of Europe. « Nous sommes impatients de voir les joueurs se retrouver grâce à des jeux comme Mario Kart World, et partager l’expérience avec leurs amis et leur famille, qu’ils soient proches ou éloignés. » « L’enthousiasme des fans était palpable lors des ouvertures à minuit organisées par nos partenaires de la distribution. Nous souhaitons maintenant qu’ils puissent profiter du catalogue de jeux disponibles et de ceux à venir cet été comme Donkey Kong Bananza », ajoute Philippe Lavoué Directeur Général de Nintendo France.

La Nintendo Switch 2 a été lancée en même temps que Mario Kart World. Mario Kart World propose un monde interconnecté inédit dans la série dans lequel vous pouvez conduire virtuellement n’importe où (notamment dans les villes, dans les plaines, dans le désert et même dans la mer). Cet opus inclut en outre des conditions météo dynamiques, de nouveaux modes de jeu, et la possibilité d’accueillir jusqu’à 24 pilotes en même temps, un record dans l’histoire de la série.

Le mois prochain, un tout nouveau jeu de plateforme en 3D mettant en scène Donkey Kong débarquera en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Dans Donkey Kong Bananza, les joueurs pourront libérer le Kong qui sommeille en eux et tout fracasser sur leur passage dans une aventure palpitante et bourrée d’action, attendue le 17 juillet.

Au cours des quatre jours qui ont suivi son lancement le 5 juin, la Nintendo Switch 2 s’est vendue à plus de 3,5 millions d’unités, devenant ainsi la console Nintendo vendue la plus rapidement à l’échelle mondiale.

*1 Chiffres issus des chiffres de vente internes de Nintendo.

*2 Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Connexion Internet requise. Jusqu’au 31 mars 2026, GameChat est utilisable gratuitement. Par la suite, un abonnement payant Nintendo Switch Online sera nécessaire. Pour utiliser GameChat, l’enregistrement d’un numéro de téléphone portable est requis. Les enfants doivent obtenir l’autorisation de leur parent ou tuteur via l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour utiliser GameChat. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Une caméra USB-C compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités de jeu et le chat vidéo.