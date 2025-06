C’est désormais officiel : la Nintendo Switch 2 a réalisé le plus gros lancement de tous les temps pour une console de jeu, aussi bien à l’échelle mondiale qu’en France. En seulement quatre jours, la nouvelle machine de Nintendo s’est écoulée à plus de 3,5 millions d’exemplaires dans le monde, éclipsant le précédent record détenu par la PlayStation 5, qui avait atteint 3,4 millions d’unités vendues… mais en un mois, avec des ruptures de stock majeures.

Cette performance exceptionnelle confirme le statut de la Switch 2 comme véritable phénomène de société, séduisant instantanément les joueurs grâce à une formule revisitée de l’hybride culte de Nintendo. L’écran plus large et plus réactif, les Joy-Con 2 aimantés aux fonctionnalités améliorées, les performances techniques revues à la hausse, et surtout l’introduction du GameChat (permettant appels vocaux, vidéos et partage d’écran en pleine partie) marquent une nette évolution par rapport au modèle original.

La Nintendo Switch 2 s’est vendue à plus de 3.5 millions d’exemplaires à travers le monde en l’espace de quatre jours, marquant ainsi le meilleur démarrage mondial pour une console Nintendo. pic.twitter.com/0HYQPkOMEW — Nintendo France (@NintendoFrance) June 11, 2025

En France, la Switch 2 a pulvérisé tous les précédents lancements de consoles avec environ 169 000 unités écoulées, loin devant la PlayStation 5 (107 000) et la première Switch (environ 105 000). Le jeu Mario Kart World, vendu en bundle avec la console dans de nombreuses enseignes, a largement contribué à ce succès avec plus de 160 000 copies distribuées. Ce chiffre en fait le plus gros lancement de jeu de l’année dans l’Hexagone, surpassant Assassin’s Creed Shadows et ses 120 000 ventes physiques. C’est également le plus gros démarrage pour un jeu Nintendo depuis Super Mario Bros. Wonder.

La tendance est similaire dans d’autres territoires. Au Royaume-Uni, plus de 113 000 Switch 2 ont été vendues, établissant un record pour une console Nintendo. En Espagne, environ 108 000 unités ont été écoulées, là aussi un record absolu.

Nintendo peut se réjouir de cette dynamique exceptionnelle : avec déjà plus de 3,5 millions de consoles vendues, l’entreprise a accompli plus de 20 % de son objectif annuel en seulement quatre jours. L’ambition de vendre 15 millions de Switch 2 d’ici le 31 mars 2026 semble désormais réaliste, voire conservatrice.

Le lancement simultané de Mario Kart World, avec ses innovations comme un monde connecté, des conditions météorologiques dynamiques et des courses jusqu’à 24 joueurs, a su séduire un public large, des fans de longue date aux nouveaux venus. Et les perspectives s’annoncent encore plus prometteuses, avec Donkey Kong Bananza, une toute nouvelle aventure 3D exclusive prévue pour le 17 juillet.

Avec un prix de vente conseillé de 449,99 $ (ou 499,99 $ en bundle avec Mario Kart World), la Switch 2 s’impose comme un succès critique et commercial éclatant. Nintendo débute cette nouvelle génération sous les meilleurs auspices, avec des ambitions mondiales et un catalogue de jeux déjà très solide.