Après avoir passé une longue journée (voire même une longue semaine !) dans la frénésie du travail, il est particulièrement appréciable de se mettre sur pause (quand c’est possible…) et de se détendre autour d’une activité calme et reposante. Pour cela, le choix est assez vaste de nos jours : coloriage, tricot, diamond painting et bien entendu les puzzles (hey, nous n’aurions pas oublié les jeux vidéos là ?!).

Développé par Hollow Ponds Games et Richard Hogg et édité par Finji, Wilmot Works It Out est avant tout un titre pour se détendre. Loin des combats et du tumulte des grandes aventures, nous avons ici affaire à un petit jeu de puzzles, qui n’en reste pas moins assez addictif. Le plaisir ne se trouve pas toujours nécessairement chez les plus grands !

Une petite pièce par ici…

Répondons déjà à la question que nous nous posons tous : qui est Wilmot ? Peut-être l’avez-vous déjà rencontré jadis, courant dans les entrepôts pour boucler son travail dans les temps ? Et bien cet ouvrier volontaire a lui aussi besoin de se prélasser après son dur labeur. Son truc à lui ? Les puzzles. D’ailleurs, il est inscrit au meilleur club du coin ! Et puisque vous êtes là, vous allez lui filer un sacré coup de main !

Le menu d’accueil de Wilmot Works It Out est très sommaire, limite austère : autant commencer de suite ! Nous contrôlons Wilmot, une petite pièce blanche carrée, et arrivons dans une grande pièce vide. Rapidement, la sonnette résonne et nous nous empressons d’aller ouvrir au facteur qui s’impatiente déjà, son colis à la main (diantre que ce jeu est réaliste….!). Le petit paquet contient un puzzle… en morceaux ! Ni une ni deux, nous nous mettons à l’ouvrage.

Le maniement des pièces est assez facile : celles-ci peuvent être maintenues puis déplacées, une à une, ou bien par blocs. Le principe est assez intuitif : reconstituer l’image. La difficulté réside dans le simple fait que nous ne disposons pas du modèle ! Là est tout le challenge et tout le plaisir de Wilmot Works It Out. Nous ne savons jamais très bien où nous allons, mais nous n’avons guère d’autre choix que d’y aller !

L’imbrication des pièces se perçoit et s’entend (n’hésitez pas à jouer au casque si besoin). Peu à peu le premier puzzle se modélise avec plaisir, avant de finalement être accroché fièrement au mur !

… et une autre par là !

Le passage du facteur est le fil conducteur du titre : des colis, vous allez en recevoir encore et encore. Les pièces vont s’accumuler au sol, et il va falloir faire preuve d’un certain sens de l’observation bien sûr, mais aussi d’un soupçon d’organisation afin de s’y retrouver dans tout ce bazar ! En effet, si les premiers puzzles sont assez basiques et faciles à effectuer, même sans modèle, les complications arrivent rapidement ! Plusieurs livraisons deviennent indispensables pour compléter les puzzles. Un colis peut donc contenir des pièces de plusieurs tableaux différents. Eh oui !

Pour complexifier un peu plus tout cela, les développeurs ont fait le choix de rendre la tâche nettement plus ardue en mélangeant des puzzles aux motifs très similaires. Ainsi, il est fréquent de se retrouver avec des morceaux sans trop savoir s’ils appartiennent à telle ou telle image. Bien entendu, toutes les solutions sont disponibles sur le Web, mais est-ce bien rigolo de tricher ?

Wilmot Works It Out fonctionne par saisons : le joueur est invité à réaliser le meilleur score (soit le meilleur temps) pour la réalisation de l’ensemble des tableaux d’une saison. Le terme saison ne s’apparente pas au temps qu’il fait derrière les carreaux, mais plutôt aux différentes vagues d’envois de votre club. Un peu comme une série Netflix en plusieurs saisons, mais sous la forme de petites images à reconstituer, de plus en plus complexes !

Une fois terminés, les puzzles peuvent ensuite être placés au sein d’une pièce de la maison (comme la chambre ou encore le salon). Ces dernières peuvent être légèrement personnalisées, avec le choix du papier peint et de la couleur. Cela reste néanmoins très anecdotique et finalement sans véritable intérêt.

Niveau expert

Après avoir complété tous les puzzles une première fois, avec simplement de la patience, le challenge se durcit un peu plus encore : vous pensiez être un as en puzzles ? A vous de le prouver une seconde fois avec le mode marathon (qui porte si bien son nom !) : la réception des colis s’enchaîne avec frénésie et le nombre de puzzles lancés en même temps devient complètement foufou ! Vous allez vous retrouver avec une flopée de petites pièces jonchant le sol ! Le défi ? Terminer tous ces puzzles le plus rapidement possible. Eh oui… Vous faites nettement moins les malins maintenant n’est-ce pas !? Nous regrettons néanmoins qu’il ne s’agisse pas de nouveaux puzzles, bien que cela eût été encore plus ardu !

Le retour de Wilmot

Après avoir fait couler quelques perles de sueur auprès de joueurs dans son entrepôt infernal, Wilmot revient ! Wilmot Works It Out est, cette fois-ci, globalement moins stressant (exception faite du marathon !). L’aspect visuel du titre reste assez simpliste mais agréable, avec de jolis tableaux à découvrir dans de nombreux thèmes variés.

Nous n’avons rencontré aucune difficulté tout au long de notre partie. Wilmot Works It Out s’adresse de fait aux adeptes des puzzles ou d’énigmes assez simples. Il n’est guère assuré que les joueurs recommencent l’ensemble du jeu avec le marathon (le manque de découverte pourrait bien en freiner plus d’un…) mais les quelques heures déjà consacrées au titre, avec son prix abordable pour le nombre important de puzzles disponibles, lui confère malgré tout un attrait dont les amateurs auraient tort de se priver.

Wilmot Works It Out est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 14 euros environ.

Le saviez-vous ?

Les premiers puzzles remonteraient aux années 1760. L’ingénieux cartographe anglais John Spilsbury s’était alors mis en tête de rendre l’apprentissage de la géographie bien plus ludique et agréable aux enfants. Il a donc imaginé découper les cartes de l’époque en morceaux avant de les confier aux bambins. Futé !