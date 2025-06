Nintendo continue d’optimiser ses titres majeurs pour accompagner le lancement de la Switch 2, et cette semaine, deux jeux populaires bénéficient de mises à jour notables : Splatoon 3 et Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. Ces patchs visent à améliorer les performances et à introduire de nouvelles fonctionnalités, en particulier sur la nouvelle console.

Splatoon 3 : une version plus fluide sur Nintendo Switch 2

La nouvelle mise à jour de Splatoon 3 propose plusieurs améliorations visuelles et techniques lorsqu’il est joué sur Nintendo Switch 2. L’affichage est désormais plus détaillé, avec des mouvements à l’écran plus fluides dans des zones clés comme Splatsville, Inkopolis, Inkopolis Square ou encore les Grand Festival Grounds. Les animations des Salmonids dans le mode Salmon Run ont également été optimisées, même en présence de nombreux ennemis à l’écran. Certains personnages, comme les méduses, bénéficient de mouvements plus naturels.

Autre amélioration visuelle, une nouvelle animation s’affiche dans le coin inférieur droit lors des transitions entre scènes. Enfin, les captures d’écran prises en mode Photo ou avec le bouton de capture de la manette offrent désormais une résolution accrue lorsqu’elles sont sauvegardées dans l’Album de la Switch 2.

Fantasy Life i : des ajustements de gameplay et un meilleur rendu graphique

De son côté, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time accueille sa mise à jour 1.3.0, apportant de nombreux ajustements à la fois sur Switch 1 et Switch 2. Parmi les ajouts notables, un nouveau réglage permet de cibler automatiquement les ennemis les plus proches lors de la sortie d’arme, avec une option d’activation dans les paramètres. Le système de construction Hagram a été modifié pour permettre le retour d’un objet à sa position initiale via le bouton d’annulation. L’action “God’s Touch” peut désormais être interrompue par une attaque ou une esquive, et sa commande peut être reconfigurée sur manette.

Les développeurs ont aussi élargi la personnalisation des touches sur les gamepads, permettant un remappage plus complet des actions principales. Une nouvelle option graphique “Depth of Field” fait son apparition pour améliorer la profondeur de champ, exclusivement sur Switch 2.

La version Switch 2 profite également d’un rendu graphique amélioré, avec des effets de lumière et de réflexion optimisés, ainsi qu’une meilleure distance d’affichage des objets.

Plusieurs bugs ont été corrigés, notamment dans les zones de Treasure Groves, où les routes pouvaient ne pas se générer correctement, ou encore dans les quêtes de guilde qui ne se validaient pas comme prévu. Les coffres qui apparaissaient ouverts à tort sont désormais correctement fermés, et certains effets de repas fonctionnent maintenant comme prévu.

Ce qui nous attend dans la prochaine mise à jour de Fantasy Life i (ver. 1.4.0)

Level-5 ne s’arrête pas là. Déjà prévue pour une future version, la mise à jour 1.4.0 ajoutera des ajustements de caméra permettant une vue plus éloignée dans certaines zones du jeu, ainsi qu’un réglage dans les options entre les modes “Normal” et “Far”. Le vol à dos de Skelegon sera aussi revu pour être accessible pendant les sauts ou la nage.

D’autres améliorations concerneront les actions agricoles, notamment la possibilité de cibler automatiquement toutes les parcelles pour semer ou arroser. Un correctif permettra également de revivre les « Life Songs » en parlant aux maîtres de vie après avoir atteint le rang de Maître.

Enfin, plusieurs bugs de progression dans le chapitre 3 du scénario principal seront corrigés, notamment des cas où des objets essentiels pouvaient être perdus, bloquant la progression. Des ajustements seront aussi faits dans les zones où l’interdiction de monter une monture était trop étendue.