Marvelous USA a publié aujourd’hui une nouvelle vidéo intitulée « Fusion », consacrée à Daemon X Machina: Titanic Scion, le prochain volet de la série d’action mecha de science-fiction sombre. Ce trailer fait partie d’une série de présentations des systèmes de gameplay du jeu, attendu sur Nintendo Switch 2 le 5 septembre 2025.

Produit par Kenichiro Tsukuda et bénéficiant des designs mécaniques emblématiques de Shoji Kawamori, Titanic Scion marque un tournant radical pour la franchise. Les joueurs rejoindront les Reclaimers dans leur lutte contre les forces de l’Axiom, dans une guerre désespérée pour la libération de l’humanité.

Le jeu promet une évolution majeure de la formule originale. Avec une direction artistique impressionnante, des combats toujours aussi dynamiques, et une portée scénaristique plus large, cette suite est pensée autant pour séduire les vétérans que les nouveaux venus. Les Arsenals, ces puissantes armures de combat, peuvent désormais être personnalisées de fond en comble, tant dans leur apparence que leur équipement, grâce à un système de fabrication et de récupération enrichi.

En termes de jeu en ligne, Titanic Scion propose des modes multijoueur coopératifs et asynchrones, garantissant que les joueurs ne seront jamais seuls dans leurs affrontements, même s’ils évoluent chacun à leur rythme.

Autre nouveauté marquante : les environnements explorables gagnent en variété et en verticalité. L’action se déroule sur une planète alien où les menaces sont à la fois mécaniques et biologiques. Que ce soit à pied, dans les airs ou même à cheval, les joueurs pourront se déplacer librement dans des paysages vastes comprenant plaines, marécages, montagnes et bien plus encore.

Les précommandes physiques sont déjà ouvertes via le Marvelous USA Online Store et certains revendeurs participants. L’édition standard sera disponible au prix de 69,99 $ avec le jeu complet sur cartouche ou disque. Une édition limitée, à 99,99 $, comprendra le jeu, une bande-son de 15 pistes, un artbook, trois plaques de vol, trois écussons et un présentoir acrylique.

Côté numérique, le jeu sera proposé dans plusieurs éditions : une édition standard à 69,99 $, une édition Deluxe numérique avec contenu additionnel et éléments de personnalisation pour 89,99 $, et une édition Super Deluxe numérique à 99,99 $ incluant en plus la bande-son et l’artbook en version digitale. Les précommandes numériques seront bientôt disponibles.