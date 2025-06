Les ninjas sont de retour, et cette fois, ils débarquent avec panache. Prévu pour le 12 septembre 2025 (sur l’eShop, il reste prévu au 31 juillet) sur Nintendo Switch, NINJA GAIDEN: Ragebound s’apprête à faire une entrée fracassante dans le monde du jeu vidéo avec deux éditions physiques sublimes. Fruit d’une collaboration musclée entre Silver Lining Interactive, Dotemu et le studio The Game Kitchen (connu pour Blasphemous), ce nouveau chapitre en 2D side-scrolling réinvente avec brio l’héritage de la série tout en lui insufflant une nouvelle rage.

Un retour tranchant entre tradition et modernité

Ragebound mêle l’essence des épisodes 8-bit aux éléments modernes issus des trilogies 3D de NINJA GAIDEN, pour créer une aventure nerveuse et visuellement spectaculaire. Loin d’être un simple hommage rétro, il s’agit ici d’une refonte totale : gameplay stratégique à double protagoniste, animations pixel art ciselées, mécaniques de combat complexes, et attaques fusion redoutables. Un véritable pont entre deux générations de ninjas.

Deux éditions physiques pour honorer la légende

Les collectionneurs comme les fans de longue date auront le choix entre deux versions : une Édition Standard, et une Édition Spéciale.

Édition Standard :

Le jeu complet sur Nintendo Switch ou PlayStation 5

La bande-son explosive du jeu

Un livret rétro à l’ancienne, pour les nostalgiques

Édition Spéciale (pour les véritables disciples de l’ombre) :

Contenu de l’édition standard : jeu, OST, livret

Une carte en tissu du monde du jeu, à encadrer ou à étudier

Quatre pins en métal au design pixel art audacieux

Une médaille en métal double-face représentant Kenji et Kumori

Un décor de scène pixelisé à exposer sur une étagère

Une affiche double-face, illustrée avec force et style

Le tout soigneusement rangé dans une boîte de collection premium

Une histoire de transmission… et de chaos

Dans Ragebound, Ryu Hayabusa quitte le Japon pour honorer la mémoire de son père aux États-Unis. Son absence provoque un désastre : la barrière entre les mondes cède, laissant une armée démoniaque ravager le village de Hayabusa. Pour faire face à la menace, son jeune disciple Kenji Mozu s’allie à Kumori, une redoutable assassine du Clan de l’Araignée Noire. Ensemble, ils devront surpasser les rivalités ancestrales pour repousser le Seigneur Démon.

Grâce à leur système de double protagoniste, les joueurs pourront alterner entre les deux héros, manier leurs styles de combat distincts, et déclencher des attaques en duo aussi spectaculaires que dévastatrices. Chaque action, chaque coup, chaque pixel transpire la passion des développeurs pour l’univers NINJA GAIDEN.

Un must pour les fans et collectionneurs

Disponible en précommande dès maintenant via Silver Lining Direct et dans les enseignes spécialisées d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Moyen-Orient, NINJA GAIDEN: Ragebound promet une rentrée 2025 explosive. Dotée d’un style visuel léché, d’un gameplay à la fois accessible et profond, et d’un hommage vibrant à la saga, cette nouvelle aventure est bien plus qu’un simple revival : c’est une lettre d’amour aiguisée aux fans de l’ombre.