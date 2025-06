La Nintendo Switch 2 vient de battre un record historique aux États-Unis. Selon les données du Circana Retail Tracking Service, la console s’est écoulée à plus de 1,1 million d’unités durant sa semaine de lancement, se terminant le 7 juin 2025. Ce chiffre, qui ne prend même pas en compte les ventes via le My Nintendo Store, établit un nouveau record de ventes pour une console lors de sa première semaine sur le marché américain. Le précédent record était détenu par la PlayStation 4.

Le succès de la Switch 2 est porté en grande partie par Mario Kart World, que 79 % des acheteurs américains ont acquis, soit en version physique, soit via l’un des packs comprenant la console et le jeu. Ce dernier s’impose donc comme le titre phare du lancement.

Le classement des trois jeux physiques les plus vendus sur Nintendo Switch 2 durant cette semaine historique est le suivant :

Mario Kart World Cyberpunk 2077 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Édition Switch 2

Le rapport complet, incluant l’ensemble des ventes matérielles sur tous les canaux, sera publié dans les données mensuelles détaillées du marché américain. Mais une chose est d’ores et déjà claire : la Nintendo Switch 2 démarre en fanfare et signe le meilleur lancement jamais enregistré pour une console aux États-Unis.