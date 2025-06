Le mois de mai 2025 a été marqué par une forte domination de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time sur l’eShop japonais de la Nintendo Switch. Nintendo a récemment publié les données officielles concernant les 20 jeux les plus vendus sur la boutique en ligne au Japon pour cette période, et le constat est clair : Fantasy Life i s’impose largement auprès du public japonais. Non seulement sa version standard s’est hissée en tête des ventes, mais sa Digital Deluxe Edition occupe également la première place, confirmant l’engouement massif des joueurs pour ce nouveau volet signé Level-5.

Juste derrière cette double performance, c’est Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered qui se distingue en prenant la troisième position du classement. Ce retour d’un classique de la franchise Gundam a visiblement trouvé son public, séduisant les amateurs de méchas et de combats futuristes. On note aussi l’entrée remarquée de plusieurs autres nouveautés, comme Onimusha: Samurai’s Destiny qui fait son apparition à la 17e place, prouvant que la nostalgie a toujours sa place sur l’eShop, ou encore Capcom Fighting Collection 2, positionné en fin de tableau mais présent malgré tout, à la 19e place.

Au-delà des nouvelles sorties, certains titres emblématiques continuent d’occuper des positions solides dans le classement. Minecraft, toujours indétrônable, reste très haut placé. Urban Myth Dissolution Center, un jeu narratif à suspense, semble avoir trouvé un public fidèle et conserve une belle visibilité. Tokimeki Memorial Forever with You Emotional, dans ses deux éditions (standard et Deluxe), prouve quant à lui que le genre de la romance vidéoludique a encore de beaux jours devant lui au Japon.

Sans surprise, des classiques comme Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons ou encore Super Smash Bros. Ultimate demeurent bien présents. Leurs ventes régulières témoignent de leur statut de valeurs sûres, tandis que des titres comme Fitness Boxing 3 ou The Hundred Line: Last Defense Academy apportent un vent de fraîcheur à ce top mensuel. Notons également la longévité de Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, Overcooked: All You Can Eat ou encore Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island Plus Bundle, qui maintiennent leur popularité.

Enfin, la présence du très attendu Dragon Quest 3 HD-2D Remake à la vingtième place pourrait annoncer une montée en puissance dans les semaines à venir, surtout si l’on considère l’intérêt croissant pour les remakes en 2D-HD inspirés de Octopath Traveler.

Ce classement reflète non seulement les tendances actuelles du marché japonais, mais aussi la diversité des expériences vidéoludiques plébiscitées par les joueurs nippons. Entre nouveautés, retours de licences cultes et valeurs sûres, le catalogue de la Switch continue de démontrer son incroyable richesse en cette mi-année 2025.