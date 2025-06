La sortie de Borderlands 4 approche à grands pas. Attendu pour le 12 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le nouveau volet de la célèbre série de looter-shooters promet d’être plus explosif que jamais. Mais mauvaise nouvelle pour les joueurs Nintendo : Gearbox a confirmé que le jeu ne sera pas disponible sur Nintendo Switch 2 au lancement. Il faudra patienter jusqu’à une date ultérieure en 2025 pour découvrir le jeu sur la nouvelle console de Nintendo, sans plus de précisions pour le moment.

Le site officiel du jeu précise simplement que la version Switch 2 arrivera « plus tard en 2025 », ce qui exclut toute sortie simultanée avec les autres plateformes. Une attente qui pourrait frustrer les fans de la licence sur console portable, d’autant plus que Borderlands Legendary Collection avait su trouver son public sur la Switch d’origine. Reste à espérer que cette version bénéficiera de toutes les optimisations nécessaires pour tirer parti du hardware de la nouvelle console.

Côté contenu, Borderlands 4 ne fera pas dans la demi-mesure. Le jeu sera proposé à partir de 79,99 € dans sa version standard, avec un bonus de précommande sous forme d’un pack de skins cosmétiques. Mais ce n’est que le début : deux éditions spéciales viennent étoffer l’offre, avec une ambition claire de miser sur le contenu additionnel dès la sortie.

L’édition Deluxe, vendue à 99,99 €, inclut le premier Season Pass. Celui-ci comprend quatre DLC centrés sur l’exploration de nouvelles zones, l’ajout de défis inédits, d’armes exclusives et de nouvelles possibilités de loot. Un skin bonus est également inclus dans le pack.

L’édition Super Deluxe monte la barre encore plus haut avec un prix fixé à 129,99 €. Elle regroupe tout le contenu de l’édition Deluxe, mais ajoute un second Season Pass. Ce dernier ne se contente pas d’ajouts cosmétiques ou de défis : il introduira deux véritables extensions scénarisées, chacune avec leurs propres zones et arcs narratifs. De quoi promettre des dizaines d’heures de contenu supplémentaire. Un second gros pack de skins sera aussi offert aux joueurs ayant précommandé cette version haut de gamme.