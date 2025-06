En développement depuis plusieurs années, Misc. A Tiny Tale s’apprête enfin à sortir le 22 juillet prochain sur Nintendo Switch. Et surprise : le jeu tourne également sur la future Nintendo Switch 2 via la rétrocompatibilité, avec des performances grandement améliorées. Résolution accrue, framerate stable, temps de chargement raccourcis… Le jeu semble taillé pour la nouvelle machine, alors même qu’il n’a jamais été pensé spécifiquement pour elle. Ou presque.

Le studio indépendant Tinyware Games, derrière cette aventure cosy dans l’esprit de Chibi-Robo, avait en effet une intuition bien sentie sur ce que la Switch 2 pourrait proposer. Son fondateur, Michael Pearce, explique qu’avant même toute annonce officielle, l’équipe « avait la théorie que la Switch 2 exécuterait les jeux rétrocompatibles à une meilleure résolution et à un framerate plus stable, surtout ceux qui n’imposaient pas de limite au rendu graphique ». En partant de ce principe, ils ont donc conçu Misc. A Tiny Tale avec une résolution dynamique sur Switch 1, tout en laissant le framerate libre de monter jusqu’à 60 images par seconde, bien au-delà de ce que la première console était capable de fournir en conditions réelles.

Sans kit de développement officiel pour la Switch 2, Tinyware a dû attendre de pouvoir tester son jeu sur la nouvelle console. Et le pari a payé. Pearce affirme que « la résolution est passée de 480p à 30 fps en mode portable sur Switch 1 à 1080p à 60 fps sur Switch 2 ». Et ce n’est pas tout : les temps de chargement ont été considérablement réduits, les textures apparaissent instantanément, les contrôles sont plus réactifs, et le ressenti général est bien plus fluide.

Selon lui, Misc. « tourne comme un rêve » sur Switch 2, même si l’équipe reste très satisfaite de ce qu’elle a réussi à tirer de la première machine. La version Switch 1 reste donc parfaitement jouable, mais les possesseurs de la Switch 2 auront droit à une expérience « vraiment spéciale ».

Côté gameplay, Misc. A Tiny Tale met en scène deux petits robots adorables, Buddy et Bag Boy, dans une aventure où il faut réparer, nettoyer et aider les habitants d’un monde post-humain minuscule. Après qu’une mystérieuse explosion a fait tomber du ciel rouages dorés et déchets, le duo part explorer des jardins, des aires de jeux et des zones oubliées, tout en découvrant peu à peu le secret derrière cet étrange événement. Chaque village regorge de personnages inattendus à rencontrer : OVNIs, amoureux secrets, héros improbables ou encore robots musiciens faits d’objets du quotidien.

Au-delà de sa direction artistique attachante et de son univers miniature, le jeu propose une narration émotive et pleine de charme, qui mêle humour et tendresse. Vous pourrez y nettoyer des zones entières, trouver des trésors cachés, réparer des structures et rendre chaque lieu un peu plus vivant. Un monde minuscule, certes, mais bourré de grandes idées. Misc. A Tiny Tale sera disponible le 22 juillet sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (grâce à la rétrocompatibilité). Une aventure à taille réduite, mais pensée pour durer.