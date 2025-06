3.5 /10

Nif Nif est à la limite de la moquerie. Il n’invente rien, n’apporte rien et n’a que très peu d’intérêt. 10 minutes pour finir le jeu, nous avons insisté et joué pendant 1h30 pour voir s’il y avait du renouveau et rien du tout, il doit y avoir en tout 10 adversaires différents et un unique boss. C’est vraiment dommage, car c’est très joli, mais vendu au prix de presque 20€, c’est beaucoup trop cher. Intéressant pour les jeunes qui veulent se lancer dans le deckbuilding roguelike sans avoir trop de mécaniques, mais il aurait alors été plus judicieux de le proposer 4x moins cher…