Silver Lining Interactive, Dotemu, le studio indépendant The Game Kitchen, KOEI TECMO GAMES et Maximum Entertainment France unissent leurs forces pour annoncer l’arrivée d’éditions physiques pour NINJA GAIDEN: Ragebound, le nouveau chapitre féroce de la légendaire saga, qui seront disponibles ce 12 septembre 2025 sur Playstation 5 et Nintendo Switch.

Conçu par les développeurs de la saga Blasphemous, Ragebound est un mélange audacieux entre les trilogies 8 bits et modernes de Ninja Gaiden, tranchant sa voie vers de nouveaux horizons en combinant le meilleur des deux époques pour offrir une aventure épique ultime.

Deux éditions. Un héritage épique.

Les fans peuvent choisir entre l’édition Standard et l’édition Spéciale, toutes deux imprégnées de l’esprit légendaire de NINJA GAIDEN. L’édition standard contient :

Le jeu au rythme effréné pour PlayStation 5 ou Nintendo Switch

Une bande-son palpitante à télécharger

Un livret rétro

Mais pour ceux qui recherchent la véritable voie de la maîtrise et du dévouement ninja, l’édition Spéciale les attend.

L’édition Spéciale contient :

Tout le contenu de l’édition Standard : jeu, bande originale et livret rétro.

Carte entissu : encadrez-la ou étudiez-la comme un véritable guerrier.

4 épinglettes métalliques : des designs audacieux inspirés du pixel art que vous aurez envie d’exhiber (ou de garder précieusement comme un trésor).

Médaillon double face des héros : une pièce en métal massif représentant les deux protagonistes. Ressentez le poids de la légende !

Diorama niveau en pixel – Un décor impressionnant pour afficher votre fierté de ninja sur n’importe quelle étagère.

Poster double face – Une œuvre d’art digne d’être accrochée au mur !

Le tout présenté dans un coffret collector haut de gamme.

Cette édition soigneusement conçue est plus qu’un simple jeu, c’est un hommage à une franchise légendaire et un must pour les fans qui suivent le chemin de l’ombre.

Ragebound offre la même sensation de plaisir de jeu immédiat que les originaux, mais avec des combats stratégiques approfondis et une nouveauté : deux protagonistes. Commandez à la fois Kenji et la redoutable assassin Kumori tandis que vous dévoilez leurs destins intimement liés.

Lancez des attaques Ninja Fusion dévastatrices, maîtrisez des mécanismes complexes et testez vos compétences dans un monde qui rend hommage aux racines de NINJA GAIDEN tout en repoussant les limites du pixel art moderne. Chaque ennemi, chaque image, est conçu avec une beauté brutale.

Et ce n’est pas tout ! Pour les amateurs d’objets de collection et de musique épique, la bande-son de NINJA GAIDEN: Ragebound au format vinyle, éditée par Kid Katana Records, sera distribuée en France par Maximum Entertainment et disponible dès le 3 octobre 2025.

Entre tradition et modernité, la bande-son du jeu mélange différents genres, allant du rock aux airs rétro, en passant par des musiques d’arcade pleines d’action respectant l’héritage musical de la licence tout en le modernisant.

Cette sortie vinyle 2LP reprendra les couleurs des protagonistes du jeu, avec des disques transparents de couleur bleu et magenta. En bonus, un poster exclusif présentera des crédits étendus, et des notes de pochette offriront de précieuses informations sur l’équipe créative du jeu et ses artistes.

NINJA GAIDEN: Ragebound sera disponible en édition physique Standard et Spéciale sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 12 septembre 2025.

La bande-son originale sur vinyle sera disponible le 3 octobre 2025.