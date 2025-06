Paru sur la première Nintendo Switch et sur tous les autres supports en octobre 2024, Sonic X Shadow Generations a le droit à une ressortie sur Nintendo Switch 2, sans passer par la case mise à jour de la première version de la console vers sa descendante… Alors, que penser de ce nouvel opus ? Enfilez vos baskets, on file pour le test !

Retour à Green Hill Zone

Sonic X Shadow Generations, c’est avant tout la version remasterisée de Sonic Generations ! Le jeu original est sorti en 2011, à l’occasion des 20 ans de la série. Et pour que la célébration soit réussie, les développeurs sont allés piocher dans ce qui s’est fait de mieux depuis la naissance du petit hérisson bleu.

Ainsi, l’histoire met en scène Sonic et ses amis alors que ces derniers ont organisé une fête d’anniversaire à son intention. Mais voilà que celle-ci est interrompue par l’arrivée impromptue d’une entité démoniaque, le time eater. Celui-ci ouvre différents portails temporels (correspondant à des jeux Sonic) et par la même occasion, capture ses amis. Rapidement, Sonic réalise qu’il n’est pas seul et tombe sur son double temporel (celui de l’époque Master System/MegaDrive), petit et muet. Le Sonic “principal”, lui, est plus moderne car tiré de sa version Dreamcast. Ils ne seront pas trop de deux pour déjouer les plans du time-eater…

Concernant l’histoire de Shadow Generations dont nous reparlerons un peu plus bas, dans un paragraphe dédié, sachez juste que son histoire et ses origines sont rappelées via une séquence cinématique… Pour faire court, Shadow est issu du génie du Professeur Gerald Robotnik, le grand-père du Dr Robotnik/Eggman (l’antagoniste principal de Sonic) et du sang de Black Doom, le chef des Black Arms, une race d’extraterrestres. Concu pour être la création ultime, les choses ne se passeront pas comme prévu et les Black Arms tenteront de manipuler Shadow pour s’en prendre à la terre… Se faisant, ils précipiteront la mort de Maria, la petite fille de Gérald et meilleure amie de Shadow. Cet enchaînement d’évènements fera de Shadow l’un des anti-héros les plus intéressants de l’univers Sonic !

Génération Sonic !

Commençons par Sonic Generations, qui est donc une version remasterisée du jeu sorti en 2011. La particularité du titre est de proposer d’incarner deux versions de Sonic. « L’ancien » dans des phases de plateforme en 2D mais dans des décors en 3D (vous suivez toujours ?), avec la maniabilité de l’époque : précise, mais avec une petite inertie… sans oublier bien sûr… la vitesse ! L’autre Sonic, « le moderne », propose d’arpenter les mêmes niveaux, mais dans un mode rappelant les Sonic Adventures, donc de dos, en 3 dimensions, mais avec la possibilité de faire des sauts lockés sur les ennemis ou les divers ressorts qui croiseront votre route, sans oublier bien évidemment… la vitesse ! Et oui c’est de Sonic le hérisson dont il est question !

Ainsi, outre des graphismes et textures plus jolis et des musiques remixées, le jeu propose surtout pour cette version Nintendo Switch 2, un affichage en 60 FPS constant ! (On le sait, parce qu’après des heures passées sur le Nintendo Welcome Tour, nous sommes capables de discerner les 60 FPS). Pas un seul ralentissement n’a été constaté durant nos sessions de jeu, que ce soit en portable ou en docké. Sonic trace dans les niveaux à toute berzingue et l’affichage HDR donne un rendu encore plus coloré à l’ensemble… Ça va tellement vite qu’on se dit qu’il ne vaut mieux pas être épileptique. Somme toute, on prend du plaisir à parcourir et à redécouvrir la dizaine de niveaux qui composent l’aventure… Certes, c’est un peu court, mais vous pourrez également compter sur les défis pour augmenter un peu (beaucoup) la durée de vie. Vous serez ainsi amenés à faire la course contre Shadow, à revivre votre premier affrontement contre Métal Sonic en ajoutant une dimension supplémentaire ou encore à relever des défis bien plus corsés comme finir un niveau en une durée limitée, mais en n’ayant en tout et pour tout qu’une seule ring ! Autant vous dire que ce n’est pas chose aisée et qu’étonnamment, on prend du plaisir à recommencer un niveau pour obtenir une meilleure note et par là même, un meilleur temps. En remportant les défis vous pourrez également débloquer des images et des musiques dans le musée. Un bonus intéressant car la bande-son est franchement bonne, même s’il est vrai qu’on aurait aimé avoir un peu plus de nouveautés et d’inédits… Mais pour cela, c’est vers Shadow qu’il va falloir se tourner !

Shadow Frontiers !

Car oui, la véritable nouveauté de cet opus est apportée par Shadow Generations, faisant plus ou moins figure de DLC mais dans un esprit plus « Bowser Fury », vous voyez l’idée ? L’histoire de Shadow Generations est plutôt bien écrite et s’inscrit en parallèle de celle de Sonic Generations. L’arrivée du time eater était un prétexte acceptable au retour des Black Arms. Alors qu’il se trouve sur le vaisseau spatial Ark, Shadow se retrouve confronté au time eater. Celui-ci le projettera alors dans le monde blanc, un hub permettant de parcourir les différents niveaux qui composent son aventure dans un environnement entièrement en 3D, comme dans Sonic Frontiers. Ce hub fait d’ailleurs écho à celui de Sonic Generations qui, pour sa part, était à parcourir en 2 dimensions.

On dirige ainsi le véloce Shadow dans ce monde étrange, auquel on donnera de la couleur au fur et à mesure de notre progression. Shadow dispose des mêmes capacités que Sonic, la super vitesse, le saut dirigé… mais pas que ! En effet, son ascendance au Black Arms (grâce au sang de Black Doom), débloquera chez lui des nouveaux pouvoirs proches de rappeler ceux du symbiote Venom (notamment la dernière itération imaginée par Donny Cates, avec les ailes et tout). Ces pouvoirs, préfixés par un « doom », permettront à Shadow de lancer des Doom Spears ou encore de surfer sur les étendues d’eau sur une raie manta symbiotique appelée… Doom Surf. Si l’on fait fi de l’originalité toute relative du nom des différents pouvoirs, on appréciera grandement pouvoir les utiliser dans ce nouvel univers qui s’ouvre à nous.

Visuellement, ce Shadow Generations est beaucoup plus beau que Sonic Generations, cependant, cela ne se fait pas au profit de la vélocité, enfin pas vraiment. D’un point de vue technique, vous aurez le choix entre un mode « Qualité de l’image » et un mode « Performance ». Vous pourrez jongler à loisir entre les deux durant votre partie. De notre point de vue, nous avons en effet constaté le mode performance un peu plus fluide que le mode qualité, mais ça ne veut pas dire pour autant que le jeu est moins joli. Il est vrai qu’en mode performance le jeu semble un peu plus flou, mais il s’en tire plutôt bien que ce soit en portable ou en docké. Il en est de même pour le mode qualité, qui ne présente pas ou peu de ralentissements, et qui ne vient jamais perturber l’action durant les parties à la fois rythmées et techniques qui composent les pérégrinations de Shadow. Mine de rien, ce petit exercice de Shadow Generations prouve, s’il le fallait encore, que la petite dernière de chez Nintendo en a sous le capot, ce qui est plutôt positif pour un titre sorti fin de l’année dernière sur les autres supports et qui fait partie des jeux du lancement de la Nintendo Switch 2.

Profitons de cet instant pour faire une petite parenthèse avec la « polémique » (qui n’a pas véritablement lieu d’être), entourant la sortie de ce jeu. Il est vrai que contrairement à d’autres titres sortis au préalable sur Nintendo Switch, il n’est pas possible d’acquérir un « patch d’upgrade visuel »… Toutefois, il est bon de rappeler qu’a contrario des jeux proposant cette upgrade, Sonic X Shadow Generations est vendu exactement au même prix sur l’eShop, que ce soit sur Switch 1 ou 2. Ainsi, ceux qui ne le possèdent pas encore pourront le découvrir. Quant aux autres, nul doute qu’ils l’ont déjà terminé ! Voilà, fin de la parenthèse !

Vous comprendrez donc que Shadow Generations est la vraie bonne surprise de ce remastered, proposant des niveaux et des défis intéressants et surtout une histoire relativement solide et touchante (si si, c’est vrai), qui démontre que Shadow fait figure de parfait anti-héros que l’on prend plaisir à incarner (peut-être même parfois un peu plus que Sonic). Mais en finalité, les deux personnages sont les faces d’une même pièce que l’on prend plaisir à jeter à toute vitesse dans les airs, pour profiter de séance de jeu à plus de 1000 kilomètres/heure de plaisir !