Thunderful et Stormteller Games viennent de sortir Lost in Random: The Eternal Die, le roguelite action frénétique se déroulant dans l’univers de Lost in Random, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.

Faisant suite au jeu d’action aventure très apprécié Lost in Random, sorti en 2021 avant de remporter le titre de meilleur jeu indépendant à la gamescom la même année, Lost in Random: The Eternal Die propose de suivre la reine Aleksandra, autrefois à la tête du royaume d’Aléa, et son compagnon dé Fortune dans leur quête qui les amènera à affronter des créatures torturées, à manipuler de puissantes reliques et compétences et à lancer les dés pour venir à bout des mondes cauchemardesques du nouvel antagoniste d’Aléa : le Cavalier Mayr.

Les caractéristiques de Lost in Random: The Eternal Die comprennent :

« En tant que titre phare de Stormteller Games, nous voulions injecter encore plus d’action et de fun dans l’univers de Lost in Random », a déclaré Martin Storm, producteur de Lost in Random: The Eternal Die. « Nous avons hâte de voir les joueurs se plonger dans cette aventure passionnante et goûter à la passion qui a animé l’équipe lorsqu’elle travaillait sur le projet. »

Lost in Random: The Eternal Die est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox Game Pass pour 24,99 €, ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC pour 22,49 €. La Fortune Edition, qui inclut un artbook numérique spécial, une bande originale exclusive ainsi qu’un contenu additionnel d’éléments cosmétiques est disponible au prix de 29,99 €.