Kulebra and the Souls of Limbo est sorti le 16 mai 2025 et coûte 19,99 € sur l’eShop. Il a été développé par Galla Entertainment (connu sous le nom de Galla Games) et édité par Fellow Traveller Games.

Galla Games est un développeur indépendant situé en Illinois, aux États-Unis. Le studio a été fondé en 2012 par deux frères, Paulo et Pavel Lara. Avant de devenir un studio important, ils n’avaient créé que de petits jeux, et le projet de Kulebra a mis beaucoup de temps à voir le jour, car ils se sont perfectionnés au fur et à mesure.

Fellow Traveller Games, lui, a été fondé en 2011 sous le nom de Surprise Attack Pty, avant de changer en 2018. Basé à Melbourne en Australie, leur spécialité est de mettre la narration au cœur des jeux vidéo. C’est donc un match parfait pour « Kulebra and the Souls of Limbo ».

L’histoire : le centre du jeu

Vous vous réveillez dans le nid d’une étrange créature serpentiforme dont seuls les os et les yeux lumineux subsistent. Votre première rencontre est celle d’une vieille dame prisonnière de ronces. Elle tente une brève présentation, se contentant finalement de son statut de personnage âgée. Vous vous présentez à votre tour : Kulebra, le seul souvenir qui vous habite.

Votre première tâche sera de délivrer cette femme à l’aide de ciseaux, servant ainsi de tutoriel. En récompense, elle vous remettra un bloc-notes pour y consigner les informations que les différentes personnes qui croiseront votre chemin vous donneront. Elle vous expliquera alors que ce monde est peuplé d’âmes aux affaires inachevées, dont les souvenirs empreints de regrets façonnent les lieux. La vieille dame suppose que quelque chose vous retient également ici, et que venir en aide aux autres pourrait vous aider vous-même à retrouver la mémoire.

Après un long trajet en compagnie de l’ancêtre, vous rencontrez Krow, un corbeau travaillant pour le « syndicat d’ailes ». Il vous exposera, avec une pointe d’humour, les tenants et les aboutissants de ce monde nommé Limbo. Il vous remettra également une montre pour suivre le temps qui s’écoule. Peu après, vous croiserez une femme et sa fille, désireuses de partir de leur magasin une fois leurs plantes vendues. L’histoire est le cœur de cette aventure, son fil conducteur. Entre énigmes et récit, vous développerez des liens avec les personnages rencontrés, et il faudra apprendre à leur dire « au revoir ». Le principe fondamental est que vous vous trouvez dans le monde des morts, où les âmes oublient les événements de la journée précédente, faisant de chaque aube un nouveau départ. C’est en découvrant l’histoire de chacun que vous comprendrez ce qui les retient dans ce royaume transitoire et comment les aider à accepter leur fin.

Le concept du jeu est captivant et l’histoire est vraiment touchante, ce qui nous pousse à nous demander comment aider ces âmes en souffrance à accepter leur destinée. Cependant, un gros problème pour les joueurs francophones, c’est l’absence de traduction en français : le jeu n’est disponible qu’en espagnol et en anglais. L’histoire utilise un vocabulaire parfois un peu complexe, ce qui demande d’avoir un très bon niveau d’anglais pour bien comprendre les dialogues et profiter pleinement du récit. Si l’anglais vous pose des difficultés, l’intérêt de ce jeu risque d’être fortement diminué pour vous.

Un gameplay bien connu des fans de Zelda: Majora’s Mask

Le gameplay est relativement simple, s’apparentant à un point and click, bien que son système ne soit pas strictement identique. Kalenda peut courir, utiliser son bloc-notes pour se souvenir des interactions qu’il a eues avec les PNJ, interagir avec le décor et manipuler les objets de son inventaire.

Ce dernier vous permettra de collecter divers objets nécessaires à la résolution d’énigmes. Comme vous l’aurez compris, il est essentiel d’apprendre à connaître chaque personnage afin de cerner ce qui le retient dans ce monde. Votre rôle est alors de l’aider à surmonter ses problèmes pour qu’il puisse le quitter. L’interaction avec les PNJ est cruciale pour obtenir des informations sur la situation actuelle ou les objets recherchés. Certains dialogues sont conditionnés par des conversations antérieures, l’observation de situations spécifiques ou la possession de certains objets, bloquant ainsi votre progression si vous n’avez pas fait le nécessaire.

Les objets collectés peuvent être utilisés sur les PNJ ou des éléments du décor pour obtenir des perles, débloquer des situations ou acquérir de nouveaux objets. Certains d’entre eux vous accompagneront tout au long de l’aventure, tandis que d’autres seront liés à des personnages spécifiques et ne seront utilisables que temporairement. Les perles constituent la monnaie du jeu, et leur quantité restante est indiquée sur un tableau qui reviendra à chaque nouvelle zone. Elles seront nécessaires à certains moments de l’histoire pour acheter des objets, qu’ils soient utiles ou anecdotiques.

La mécanique temporelle est centrale : la journée est divisée en matin, après-midi et soir. Certains personnages vous donneront rendez-vous à des instants précis, ou des événements ne se produiront qu’à des moments spécifiques de la journée. Bien que les personnages oublient les événements du jour, il existe une exception : une action marquante de votre part laissera un souvenir au PNJ, qui se rappellera alors d’avoir déjà interagi avec Kalenda. Ce souvenir influencera les interactions futures, que ce soit par de nouveaux dialogues ou par un changement de comportement positif ou négatif le jour suivant. Vos actions ont donc des conséquences, et bien qu’il y ait des choix multiples, ils ne semblent pas affecter l’issue finale du jeu.

Des boss ponctuent également l’aventure, généralement à la fin d’un chapitre. Ces confrontations surviennent lorsqu’un personnage refuse d’accepter son sort et se laisse consumer par son côté obscur. S’ensuit une joute verbale où l’entité obscure vous interroge sur les raisons de son refus. Vous disposez de trois réponses, mais trop d’erreurs entraîneront l’augmentation de la jauge des ténèbres de son cœur. Si cette jauge atteint 100 %, c’est un game over et un retour au début du combat de boss. Attention, certaines questions sont des pièges avec trois réponses incorrectes ; la bonne réponse sera alors de réfuter la question. Il est très important de bien relire votre bloc-notes pour éviter de répondre à côté, puisque vous y trouverez une réponse à toutes les questions. Il est également possible d’y aller à l’aveugle, car il reste relativement facile de deviner ce qu’il faut répondre, mais cela devient moins vrai au fur et à mesure que l’aventure progresse.

Une musique agréable pour profiter de l’aventure

Il faut le dire, les musiques sont assez atmosphériques et calmes. Vous pourrez profiter des décors et du temps qui passe. Chaque personnage important possède un thème qui le rend mémorable ; c’est à la fois délicat et comique, et c’est une prouesse d’arriver à jongler entre les deux.

Le sound design est marquant : chaque fois que vous récupérez un objet, le son donne de l’importance à une action aussi simple que collecter une perle. Il met le doigt sur ce qu’on devrait entendre et le fait juste assez pour que cela marque l’action. Cela pourrait même vous donner envie de récupérer des objets juste pour en profiter.

Les graphismes papier réussis

Les graphismes rappellent un certain Paper Mario à sa propre sauce. L’alliance de la 2D et de la 3D fonctionne plutôt bien, conférant au jeu un aspect cartoonesque charmant. Ses couleurs vives et ses décors aux formes étranges lui procurent une esthétique véritablement unique. Les personnages, dotés d’expressions assez terre-à-terre, parviennent à très bien retranscrire leurs sentiments en fonction des événements. Les animations sont plutôt réussies, bien qu’elles ne soient pas très nombreuses pour chaque personnage, à l’exception de ceux réellement importants.

Une aventure plein de rebondissements, mais assez courte

L’aventure, même en prenant son temps, est relativement courte. Elle se divise en cinq chapitres. Comptez environ 10 heures pour terminer le jeu, 15 à 20 si vous vous lancez dans un 100 %. Pour ce défi peu difficile, il vous faut obtenir toutes les perles disponibles, trouver les 28 bouteilles cachées et guider toutes les âmes perdues (certaines sont facultatives). Aucune récompense si vous terminez intégralement le jeu, excepté le fait d’en apprendre un peu plus sur les personnages et l’univers du Limbo.