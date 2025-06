Shuhei Yoshida, ancien cadre emblématique de chez Sony et fervent admirateur de Nintendo, a récemment partagé quelques réflexions intéressantes sur les relations entre les deux géants du jeu vidéo. Invité du podcast Kit & Krysta, animé par deux anciens de Nintendo, Yoshida a levé le voile sur la manière dont PlayStation perçoit la firme de Kyoto.

Selon lui, Sony entretient un profond respect envers Nintendo. Il reconnaît le rôle essentiel que joue Nintendo dans l’industrie, notamment pour attirer un jeune public vers le monde du jeu vidéo. Yoshida explique que ce public plus jeune pourrait, en grandissant, « évoluer vers des systèmes plus matures comme la PlayStation ou la Xbox ».

Il précise : « Nintendo attire un public jeune dans le gaming, et certains d’entre eux, en grandissant, pourraient évoluer vers des systèmes plus matures comme la PlayStation. Bien sûr, ils [chez Sony] ont un immense respect pour ce que fait Nintendo dans l’industrie. On trouvait tous que c’était une bonne chose que Nintendo continue de réussir, car cela permet de faire grandir l’industrie. »

Cette idée d’un « système plus mature » reste sujette à interprétation. Si on la lit sous l’angle des jeux classés M (pour Mature), la Switch a accueilli une grande variété de titres de ce type, parfois même en exclusivité temporaire. En revanche, si l’on parle de maturité en termes de technologie ou de narration, le débat reste ouvert depuis longtemps.

Plus surprenant encore, Yoshida indique que du point de vue de Sony, Nintendo n’est pas vraiment perçu comme un concurrent direct, du moins en dehors du Japon. « Leur perception de la concurrence, c’est avant tout Xbox. Microsoft est vu comme un concurrent direct, avec du matériel similaire, des jeux matures et des consoles haut de gamme. Nintendo est très différent : orienté famille, jeux accessibles, pas focalisé sur la technologie mais sur le plaisir de jouer ensemble », affirme-t-il.

Il ajoute que lors des analyses internes, Nintendo ne figure même pas dans les rapports de concurrence. « En dehors du Japon, Xbox est vu comme la seule vraie concurrence. Au Japon, c’est l’inverse : Nintendo est très fort, et Xbox quasiment absent. »