ININ Games vient d’annoncer que Simon the Sorcerer Origins, préquel du mythique point-and-click de 1993, sortira le 28 octobre 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2 (via rétrocompatibilité), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Mac, Linux, et sera compatible Steam Deck. Développé par Smallthing Studios et soutenu par l’éditeur Leonardo Interactive, ce nouvel opus revient aux origines d’une série culte qui a marqué l’histoire du jeu d’aventure.

Simon is back… et il n’a rien perdu de son sarcasme

Trente ans après le premier épisode sur Amiga et PC, Simon the Sorcerer Origins propose de plonger dans la jeunesse du célèbre sorcier rebelle, avec un gameplay modernisé mais fidèle à l’esprit de la saga. L’humour mordant, les dialogues percutants et les énigmes ingénieuses sont toujours là, portés par un style graphique entièrement dessiné à la main et une direction artistique soignée.

Le jeu sera jouable en version point-and-click classique ou avec une interface modernisée, pensée pour les consoles actuelles. Cette dualité permet d’accueillir aussi bien les nostalgiques que les nouveaux joueurs, tout en respectant les standards actuels de confort et de narration.

Un casting vocal culte et un invité surprise

Les comédiens originaux sont de retour, avec Chris Barrie (version anglaise) et Erik Borner (version allemande), pour offrir une immersion encore plus authentique. Et cerise sur le gâteau : Rick Astley fera une apparition vocale dans le jeu, apportant une touche musicale 80’s inattendue et réjouissante à l’univers de Simon.

Des éditions physiques riches en contenu

Distribué en version physique par ININ Games, Simon the Sorcerer Origins proposera une édition standard sur Switch et PS5, mais aussi une Limited Special Edition incluant le DLC “Pony”, disponible sur Switch, PS5 et PC. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site officiel iningames.com, tandis que les versions numériques seront annoncées ultérieurement.

Une lettre d’amour aux années 90, pensée pour 2025

Imaginé par Massimo Calamai (fondateur de Smallthing Studios) et Fabrizio Rizzo (lead narrative designer), Simon the Sorcerer Origins est une ode au jeu vidéo narratif des années 90, tout en étant entièrement repensé avec les outils actuels. Le jeu sera localisé en plus de 10 langues, avec une bande-son originale signée Mason Fisher, et des morceaux de Rick Astley qui promettent de renforcer la palette émotionnelle du récit.