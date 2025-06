Big Fan, le label d’édition de Devolver Digital, et le studio Bithell Games annoncent la sortie de TRON: Catalyst, le jeu d’action et d’aventure électrisant disponible aujourd’hui sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch au prix de 24,99 €. Développé en collaboration avec Disney et Pixar Games, TRON: Catalyst se déroule dans l’univers de TRON imaginé par Disney et mélange boucles temporelles, combats dynamiques et scénario passionnant dans un monde numérique en pleine déliquescence, abandonné par ses créateurs.

Big Fan et Bithell Games célèbrent dignement cette sortie importante avec une bande-annonce de lancement spectaculaire, qui vous plonge dans cette nouvelle aventure tirée d’une licence iconique de la culture populaire. Découvrez Exo, un programme extrêmement puissant placé bien malgré lui au centre des enjeux fascinants de ce TRON: Catalyst.

TRON: Catalyst, en bref :