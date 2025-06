GEX Trilogy, la compilation nostalgique regroupant les trois jeux cultes de la mascotte gecko, est disponible sur Nintendo Switch. Modernisée avec des graphismes en 16:9 natif haute définition et des contrôles analogiques fluides, la trilogie offre une version embellie mais fidèle aux souvenirs… ou du moins, à ceux que la mémoire embellit.

Mais pour les joueurs ayant déjà sauté sur la Switch 2, l’expérience n’est pas encore totalement fluide. Bien que GEX Trilogy fonctionne sur la nouvelle console, des problèmes de compatibilité ont été constatés. Heureusement, Limited Run Games a confirmé qu’un correctif a déjà été soumis à Nintendo. Cela fait « plusieurs jours » que la mise à jour est entre les mains du constructeur, et elle devrait être déployée « très bientôt ». L’attente ne devrait donc plus être très longue.

En parallèle, une autre mise à jour importante est en cours de déploiement : l’ajout des versions PAL de GEX 2 et GEX 3. Ces éditions européennes intègrent enfin les voix emblématiques de Leslie Phillips et Danny John-Jules, très demandées par les fans du Vieux Continent. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur Steam, et sera étendue aux autres plateformes une fois la validation terminée.

Pour activer les versions PAL, il suffit de changer le drapeau régional depuis le menu principal avant de lancer une partie. Toutefois, il est important de noter que les sauvegardes ne sont pas compatibles entre les versions NTSC et PAL, chaque version étant basée sur une construction technique différente.