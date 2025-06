Trois ans après le remake du premier épisode, Forever Entertainment et MegaPixel Studio reviennent avec une version modernisée de THE HOUSE OF THE DEAD 2, l’un des rail-shooters les plus emblématiques de l’ère arcade. Intitulé sobrement THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake, ce nouvel opus sortira officiellement le 7 août 2025 sur Nintendo Switch, Steam et GOG, au prix de 24,99 € / $24.99.

Reprenant fidèlement la trame du jeu d’origine, ce remake vous plonge en février 2000, dans une ville soudainement envahie par une horde de créatures hostiles. Les agents de l’AMS, James Taylor et Gary Stewart, sont envoyés sur place pour comprendre ce qui se trame. Ce qu’ils découvrent ressemble étrangement à l’incident du manoir Curien survenu deux ans plus tôt. C’est alors que commence une nouvelle mission de survie où le duo devra affronter une menace qui dépasse l’imagination.

Le jeu propose un gameplay fidèle à celui de l’époque, remis au goût du jour grâce à des graphismes entièrement modernisés et une bande-son remastérisée – avec la possibilité d’activer la musique originale pour les plus nostalgiques. Les joueurs pourront incarner James ou Gary, seul ou à deux en coopératif local, pour progresser dans cette aventure horrifique sur rails. Les nombreux embranchements et fins multiples encouragent la rejouabilité, et les réflexes seront mis à rude épreuve dans cette expérience intense typique des bornes d’arcade.

Trois modes de jeu viennent enrichir l’expérience :

Campagne classique : Revivez l’histoire principale avec ses choix de trajectoires et ses affrontements contre des boss redoutables.

: Revivez l’histoire principale avec ses choix de trajectoires et ses affrontements contre des boss redoutables. Mode Boss : Enchaînez les combats de boss pour tester votre rapidité et votre précision.

: Enchaînez les combats de boss pour tester votre rapidité et votre précision. Mode Entraînement : Entraînez-vous dans divers scénarios pour affiner vos compétences avant de vous lancer dans la mission principale.

La localisation du jeu est soignée avec un support multilingue incluant l’anglais, le français, l’espagnol, le portugais, l’allemand, le polonais, le chinois et le japonais. Les fans de longue date comme les nouveaux venus pourront ainsi pleinement profiter de cette relecture soignée, qui ravive la tension et le plaisir de l’original tout en l’adaptant aux standards modernes.