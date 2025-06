À peine une semaine après la dernière mise à jour, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time accueille déjà un nouveau patch sur Nintendo Switch et Switch 2. Ce correctif, qui fait passer le jeu en version 1.3.3, permet aux éditions Switch de rattraper les versions PlayStation, Xbox et Steam sur le plan des fonctionnalités.

Initialement, ces ajouts devaient arriver dans la version 1.4.0, mais les développeurs de chez Level-5 ont décidé d’anticiper et de proposer ces nouveautés plus tôt que prévu. Une bonne nouvelle pour les joueurs impatients !

Cette mise à jour apporte une nouvelle perspective de caméra, des ajustements de vol avec la monture Skelegon, la possibilité de réécouter les « Chants de Vie », et quelques modifications au système de culture. En parallèle, plusieurs correctifs de bugs viennent améliorer la stabilité générale de l’expérience.

Voici les notes de patch complètes de la version 1.3.3, déployée le 19 juin 2025 :

Ajouts et ajustements de fonctionnalités

– Caméra élargie : la portée de la caméra a été augmentée dans les zones du Passé et de Ginormosia, offrant une meilleure visibilité. Une nouvelle option « Opération Caméra (Normale / Éloignée) » a été ajoutée dans les paramètres.

– Vol avec Skelegon : il est désormais possible de voler avec Skelegon après un saut ou en nageant.

– Chants de Vie : vous pouvez maintenant réécouter les musiques qui se déclenchent lors de l’obtention du rang Maître d’un métier, en vous adressant au Maître correspondant.

– Culture : les commandes ont été revues pour séparer les actions « Arroser » et « Semer / Récolter » sur des boutons distincts. De plus, les actions de semis et d’arrosage ciblent désormais toutes les parcelles en une fois. Enfin, le personnage range automatiquement son arme lorsqu’il court pendant une récolte.

Correctifs

– Le coffre au Trésor situé dans le bureau de Guilde et la Guilde des Paladins à Eternia permet désormais correctement d’obtenir la monture Pégase.

– Dans le chapitre 3 de l’histoire principale, si un panneau ou un meuble requis a été offert ou vendu, il sera désormais disponible à l’achat dans la boutique de Marco au camp de base.

– Le même chapitre 3 bénéficiera aussi d’un correctif si l’objet requis est de qualité supérieure, ce qui bloquait parfois la progression.

– Correction d’un bug où certains effets de compétence infligeant un statut pouvaient aussi s’appliquer au joueur.

– Réduction de la taille excessive des zones d’interdiction de monture sur les Îles Tropica.

– D’autres corrections mineures ont également été appliquées.

Les joueurs peuvent dès à présent télécharger cette version 1.3.3 en connectant leur console à Internet.