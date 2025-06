Quand Hogwarts Legacy est arrivé sur la Switch d’origine, il a défié toutes les attentes — non pas parce qu’il tournait parfaitement, bien au contraire, mais parce qu’il tournait tout court. Un RPG en monde ouvert dans l’univers d’Harry Potter, rentré au chausse-pied sur un matériel vieillissant… Bref, le projet semblait voué à l’échec. Et pourtant, contre toute attente, malgré une évidente liste de défauts graphiques et de framerate, Warner Bros. Games et Avalanche Software nous ont livré une expérience relativement correcte sur la machine. Aujourd’hui, avec la Nintendo Switch 2, Hogwarts Legacy s’offre un second souffle — via une réédition en gamekey card, ou téléchargement, mais aussi grâce à une mise à niveau intelligemment tarifée, avec une réduction généreuse pour les anciens propriétaires. Enfilez votre robe de sorcier, attrapez votre balai, et préparez-vous à retourner dans l’école dans cette version de Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch 2.

Le Retour de la Magie

Vous débutez le jeu avec la création de votre personnage, masculin ou féminin, en choisissant différents éléments de votre visage, votre voix, etc. Puis vous partez directement à l’aventure. Vous débarquez à Poudlard, l’école des sorciers, directement en cinquième année. Rapidement, vous êtes plongé dans une lutte entre sorciers, créatures mythiques, et forces obscures. L’intrigue mêle secrets du passé, complots politiques et une menace surnaturelle.

L’intrigue de Hogwarts Legacy est un véritable atout. Loin d’être anecdotique, elle est tissée avec soin et respecte l’esprit de l’univers de J.K. Rowling tout en proposant de nouvelles facettes captivantes. Le joueur découvre rapidement qu’il est lié à un secret ancestral, impliquant des gobelins rebelles menés par le charismatique Ranrok, et une mystérieuse magie ancienne que seuls quelques-uns peuvent percevoir. Les professeurs, dont le stoïque professeur Fig, jouent un rôle crucial dans cette quête de vérité.

L’histoire est parsemée de révélations, de rebondissements et de rencontres avec des personnages secondaires attachants, qu’il s’agisse de camarades de maison ou d’habitants du monde des sorciers. Les choix du joueur, même s’ils n’impactent pas radicalement la trame principale, apportent une touche de personnalisation et de moralité à l’aventure. Les quêtes secondaires, souvent liées à l’histoire principale, étoffent le lore et offrent des moments plus intimes avec les personnages.

On retrouve bien tout ce qui fait le charme de l’œuvre originale, avec des références à l’univers, la boutique de baguettes Ollivander, les maisons Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. La progression est rythmée, alternant moments d’exploration, de combat et de résolution d’énigmes, ce qui maintient l’intérêt du début à la fin. La narration est fluide et les dialogues sont bien écrits, contribuant à l’immersion.

Une baguette s’il vous plaît !

Le gameplay de Hogwarts Legacy est sans conteste le cœur de l’expérience, offrant une grande liberté et richesse dans un jeu de cet univers. Le joueur incarne un élève de Poudlard et peut explorer librement l’école, ses environs et le monde extérieur. Poudlard est reproduite avec une fidélité incroyable. Chaque recoin, chaque couloir, chaque salle de classe regorge de détails et de secrets à découvrir. Des portraits qui parlent aux statues animées, l’école est vivante et invite à l’exploration.

Au-delà des murs de Poudlard, la carte du monde ouverte offre des environnements variés, des hameaux pittoresques aux forêts sombres, en passant par des donjons remplis de créatures magiques et d’énigmes à résoudre. La capacité de voler sur un balai ou une monture fantastique transforme radicalement l’expérience d’exploration au cours de l’aventure, rendant les trajets rapides et grisants.

Le système de combat est à la fois intuitif et accessible. Le joueur peut assigner une multitude de sorts à quelques raccourcis (trop peu à notre goût mais bon…), permettant des enchaînements dévastateurs. Les sorts sont divisés en plusieurs catégories (attaques, contrôles, utilitaires), et leur utilisation stratégique est essentielle. Maîtriser le timing des esquives et des parades, ainsi que l’utilisation de sorts de protection, est vital. La variété des ennemis n’est pas énorme, mais elle est cohérente.

Des gobelins aux créatures magiques, en passant par des bandits, des sorciers, des loups ou des araignées, vous aurez de quoi pratiquer vos meilleurs sortilèges pour vous frayer un chemin dans ce monde magique. La magie ancienne, accessible après avoir accumulé de l’énergie, offre des attaques dévastatrices et spectaculaires. Les duels sont fluides et offrent un véritable sentiment de puissance.

L’apprentissage de nouveaux sorts se fait principalement via les cours à Poudlard. Ces mini-jeux ou quêtes spécifiques sont bien intégrés et renforcent le sentiment d’être un véritable élève. Le système de talents permet de spécialiser son personnage dans différentes branches (sorts, furtivité, magie noire, etc.), offrant une personnalisation intéressante. La gestion de l’équipement (vêtements, accessoires) avec des bonus de statistiques ajoute une couche de profondeur à la progression et à la customisation de votre personnage.

La Salle sur Demande, véritable hub personnel, est un espace personnalisable où le joueur peut cultiver des plantes, élever des créatures magiques, et créer des potions. C’est un lieu essentiel pour la préparation aux combats et l’amélioration de l’équipement. Le soin des créatures magiques est une activité un peu plus relaxante.

De manière générale, le monde est rempli de quêtes secondaires assez variées, souvent liées à des personnages spécifiques de Poudlard ou des habitants des environs. Celles-ci permettent non seulement de gagner de l’expérience et de l’équipement, mais aussi d’approfondir l’univers et d’en découvrir de nouveaux aspects. La recherche des pages volantes de l’Oculus, des clés de Démiguise, ou la résolution des épreuves de Merlin (un peu pénibles à la longue) sont autant d’activités qui encouragent l’exploration, et viennent vous récompenser – notamment pour améliorer vos emplacements de sac.

Un éclat de magie dans l’œil sur cette version ?

C’est ici que la Nintendo Switch 2 entre en jeu. On pouvait s’attendre à ce que Hogwarts Legacy offre une expérience visuelle bien supérieure à ce que la Switch première du nom pouvait proposer. Et c’est avec une grande joie que nous vous le confirmons !

La Switch 2, avec une puissance de calcul significativement accrue, permet à Hogwarts Legacy de s’approcher de la qualité graphique des versions PS5 ou Xbox Series X/S. Nous avons des textures haute résolution, des modèles de personnages et de créatures plus détaillés, et des effets de lumière dynamiques qui subliment l’atmosphère du titre. Bien sûr, il reste des compromis, et certains assets ont dû être refaits, des tapis apparaissent différemment avec moins de plis ou légèrement différents. Des PNJ ont disparu dans le château, ou même certains objets. Quelques concessions mineures qui permettent au jeu de pleinement tourner sur la machine sans dénaturer le jeu.

L’expérience est aussi bien plus fluide, avec un framerate stable, en mode docké comme en portable. Les sorts projetés, les effets de particules lors des combats, et l’ambiance lumineuse (notamment à Poudlard la nuit ou dans les donjons) sont grandement améliorés. La brume, la pluie, les reflets sur l’eau, tous ces éléments contribuent maintenant à une bien meilleure immersion visuelle. Il reste encore de l’aliasing çà et là, surtout en portable et hors des murs de Poudlard.

Les temps de chargement sont aussi améliorés et considérablement réduits, même s’il faudra toujours une ou deux secondes de chargement pour ouvrir une porte. Le monde n’est plus morcelé comme c’était le cas sur la première Switch, et l’expérience est donc bien plus proche de ce qui était proposé sur PS5. C’est un soulagement, et au final, on peut penser que l’expérience aurait dû être proposée directement sur Nintendo Switch 2.

Également le titre propose une compatibilité en mode “souris” avec les Joy-Con 2, qui a le mérite d’être présente et de fonctionner. Mais dans la réalité et sur de longues sessions de jeu, ce mode se révèle peu pratique et surtout lassant pour les mains. Cette ergonomie ne conviendra pas à tous. De plus, en fonction de votre configuration de jeu (salon, bureau, chambre…), cela peut vite montrer ses limites.

Côté sonore nous avons droit à une ambiance sonore enrichie et bien plus présente. C’est largement plus agréable que ça ne pouvait l’être sur la version Switch d’origine et le tout permet d’être encore une fois, bien mieux plongé dans l’immersion de cet univers.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est disponible depuis le 5 juin 2025 sur l’eShop au prix de 59,99 euros, en français.