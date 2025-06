Une fuite inattendue a fait surface concernant un possible portage Switch 2 du prochain jeu Digimon Story: Time Stranger. C’est en naviguant sur la version suédoise du site Proshop, un important revendeur danois de produits technologiques, qu’un internaute serait tombé sur une fiche produit évoquant clairement cette version.

La page, depuis retirée, mentionnait un portage Nintendo Switch 2 de ce nouvel opus de la célèbre licence RPG à base de monstres à apprivoiser. Ce jeu inédit, Digimon Story: Time Stranger, plongerait les joueurs dans une aventure épique mêlant exploration, collecte et combats tactiques au tour par tour.

Dans ce titre, les joueurs partiraient en quête pour élucider le mystère de l’effondrement du monde, évoluant entre le monde des humains et l’univers numérique baptisé Iliad. Le scénario promettrait des rencontres marquantes avec des personnages inédits, des voyages entre les mondes parallèles et même à travers le temps, façonnant le destin au fil des choix du joueur.

Le jeu mettrait l’accent sur des combats stratégiques au tour par tour, enrichis de nouvelles mécaniques et offrant une personnalisation poussée des Digimon. Avec un large éventail de créatures à capturer et entraîner, les possibilités pour bâtir son équipe et relever les défis du jeu seraient quasiment infinies.