Level-5 vient de lever le voile sur le contenu de la prochaine mise à jour gratuite de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, et autant dire que l’éditeur japonais voit les choses en grand. Le DLC baptisé « Update the World » ne se limitera pas à l’ajout de nouvelles recettes comme on aurait pu l’imaginer : il proposera un tout nouveau mode de jeu inspiré du genre roguelike, intégré à un monde ouvert évolué. Ce mode s’adressera aussi bien aux vétérans qu’aux débutants, avec une expérience enrichie qui mêlera exploration et défis inédits.

Les joueurs pourront ainsi découvrir une version revisitée de Ginormosia, où de puissants équipements, de nouveaux costumes, montures, objets rares, coiffures et émotes viendront s’ajouter pour prolonger le plaisir de jeu. Un nouveau personnage fera également son apparition pour introduire ce contenu inédit et jouer un rôle central dans cette extension scénarisée. Level-5 a promis de dévoiler prochainement son identité et son importance dans le récit.

Toujours aucune date précise n’a été communiquée pour cette mise à jour, mais le studio a confirmé que le développement avance bien et que son objectif est de la proposer « dès que possible ». En attendant, pour remercier les joueurs d’avoir permis au jeu d’atteindre le cap symbolique du million d’exemplaires vendus, un code cadeau spécial AF579XS2 est à utiliser en jeu afin d’obtenir un objet exclusif. Un Pégase est également offert et peut être récupéré dans un coffre au sein du Guild Office & Paladin’s Guild d’Eternia Village.