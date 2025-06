Gearbox a profité du Borderlands 4 Fan Fest pour présenter un tout nouveau trailer dédié au scénario de son prochain opus. Cette bande-annonce plonge les fans dans le monde de Kairos, une planète sous le joug du redoutable Timekeeper, un dictateur implacable qui dirige The Order, une armée de soldats synthétiques. Le ton est donné : la lutte pour la liberté s’annonce explosive.

La vidéo lève le voile sur le règne brutal du Timekeeper et sur les méthodes terrifiantes utilisées pour asservir la population. Au cœur de ce dispositif : le Bolt, un implant cybernétique greffé directement sur la colonne vertébrale des habitants. Dès leur arrivée sur Kairos, après un crash brutal, les Vault Hunters sont capturés et équipés de ce redoutable dispositif, les condamnant à rester prisonniers de la planète.

Le Timekeeper gouverne depuis Dominion City, une cité-forteresse réputée imprenable. Lorsque Elpis est apparue dans l’orbite de Kairos, provoquant des destructions cataclysmiques, le dictateur a ordonné le confinement total de la ville et envoyé ses Commanders réprimer les foyers de chaos. Retranché dans sa tour, il surveille Kairos d’un œil autoritaire pendant que ses lieutenants imposent l’Ordre.

Le joueur incarnera des héros bien malgré eux, contraints de rallier la rébellion et d’unir les forces dissidentes de la planète. La révolution gronde et la situation ne demande qu’à s’embraser. Parmi les figures de cette insurrection naissante, on retrouve le légendaire Claptrap, autoproclamé cerveau de la Crimson Resistance, bien décidé à enrôler les Vault Hunters dans son combat.