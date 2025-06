SEGA a involontairement dévoilé des chiffres de ventes confidentiels lors de sa réunion de management 2025. Publié le 18 juin sous forme de présentation PDF, le document contenait une page censée masquer ces données derrière un bloc gris. Pourtant, un simple surlignage permettait de révéler et copier les chiffres cachés, une erreur étonnante qui rappelle le classique oubli d’un texte blanc sur fond blanc.

Les données concernent plusieurs titres majeurs de SEGA et ATLUS, avec un aperçu détaillé des ventes par exercice fiscal. Ces chiffres offrent un panorama rare sur les performances commerciales récentes des licences phares de l’éditeur japonais.

Persona 5 Royal (y compris les versions remasterisées) atteint 7,25 millions d’exemplaires écoulés, confirmant son statut de locomotive commerciale pour ATLUS. Sonic Frontiers totalise 4,57 millions, témoignant du succès du virage pris par la série vers un monde ouvert. Team Sonic Racing cumule 3,5 millions depuis sa sortie en 2019, un résultat solide pour ce neuvième épisode des jeux de course de la franchise.

Du côté des jeux stratégiques, Total War: Three Kingdoms atteint 3,21 millions, tandis que Total War: Warhammer III s’établit à 2,34 millions. Yakuza: Like a Dragon affiche 2,86 millions, un très bon score pour cet opus charnière de la série.

Pour Shin Megami Tensei V, le tableau des ventes illustre bien le chemin parcouru : la version originale exclusive à la Switch a séduit 990 000 joueurs en 2021/2022, puis 150 000 en 2022/2023. L’annonce d’une version enrichie et multi-supports (Vengeance) en 2023/2024 s’est traduite par une baisse (10 000 unités), avant de rebondir fortement en 2024/2025 grâce à Vengeance, qui s’est écoulé à 960 000 exemplaires. Le total cumulé s’élève à 2,11 millions.

Du côté des nouveautés, Like a Dragon: Infinite Wealth enregistre 1,66 million de ventes, tandis que Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name affiche 960 000 exemplaires. Persona 3 Reload, sorti récemment, réalise un démarrage impressionnant avec 2,07 millions. Enfin, Sonic Superstars cumule 2,43 millions, malgré des performances jugées décevantes par SEGA, notamment à cause de la concurrence de Super Mario Bros. Wonder.