Les passionnés de Civilization VII peuvent se réjouir : la très attendue mise à jour 1.2.2 s’apprête à débarquer le 23 juin 2025. Initialement prévue un peu plus tôt dans le mois, cette update a été légèrement repoussée afin de garantir un niveau de qualité à la hauteur des attentes des joueurs… et des développeurs eux-mêmes. Firaxis a profité de l’occasion pour dévoiler dans une nouvelle vidéo une foule de détails croustillants sur les nouveautés qui accompagneront ce patch, l’un des plus ambitieux depuis le lancement du jeu.

De vastes étendues à conquérir : cartes Large et Huge

C’est sans doute l’une des fonctionnalités les plus réclamées par la communauté : Civilization VII introduira enfin les tailles de carte Large et Huge. Ces nouveaux formats permettront aux joueurs de s’étendre bien au-delà des frontières traditionnelles, avec des configurations prévues pour dix civilisations (et jusqu’à douze sur les cartes Huge, au prix de doublons). De quoi transformer radicalement les sensations de jeu, à condition bien sûr d’avoir un matériel à la hauteur : Firaxis alerte sur des performances potentiellement moindres sur les configurations les plus modestes. Ces cartes géantes seront disponibles sur PC, Mac, Linux, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Plus de liberté avec les options avancées

La mise à jour 1.2.2 signe aussi l’arrivée de nouvelles options avancées permettant de personnaliser son expérience de jeu comme jamais. Parmi elles :

La désactivation des Legacy Paths (par âge ou globalement), permettant de s’affranchir des mécaniques de Legs pour un style de jeu plus sandbox. Il sera également possible de désactiver les victoires au score.

Le Crisis Picker, qui donne la main au joueur sur les crises autorisées durant la partie.

Un réglage fin de la difficulté de l’IA grâce au Custom AI Difficulty : ajustez indépendamment la combativité, l’économie ou encore les capacités d’expansion de vos adversaires.

Le Bypass Civ Unlocks, qui offre la possibilité de sélectionner n’importe quelle civilisation à la transition d’un Âge, sans se soucier des conditions normalement requises.

Le paramétrage de l’hostilité des Independent Powers, pour des débuts plus sereins ou, au contraire, plus explosifs.

Un souffle nouveau sur les villes et les cités-états

Les villes évoluent également avec l’introduction d’une spécialisation inédite : Resort Town, qui valorise l’implantation près des merveilles naturelles et des zones à forte valeur paysagère avec des bonus en bonheur et en or. L’Urban Center est quant à lui repensé pour mieux refléter son rôle central, offrant des avantages immédiats pour certains bâtiments sans nécessiter une évolution complète en ville. Les autres spécialisations ne sont pas oubliées : le Factory Town étend la portée des routes commerciales, le Religious Site voit son bonus de bonheur évoluer, et le Mining Town gagne en efficacité dans les régions riches en ressources. Seul le Hub Town subit un léger nerf pour un meilleur équilibre général.

Côté cités-états et religion, ce sont pas moins de 24 nouveaux bonus, 2 nouveaux panthéons et 14 croyances religieuses inédites qui viennent enrichir le gameplay. L’objectif ? Offrir davantage de diversité, notamment sur les grandes cartes et dans les parties multijoueurs où certaines configurations tendaient à se répéter.

Les autres ajouts notables

Parmi les autres nouveautés, on note l’arrivée tant attendue du support Steam Workshop, facilitant le partage et la découverte de mods. Firaxis accompagne ce lancement d’exemples et de documentation pour guider les créateurs. Le Treasure Fleet évolue en Treasure Convoys, désormais utilisables sur la terre ferme, et le chien du scout devient… caressable ! Un petit ajout qui ravira les amoureux des animaux. Sans oublier un lot attendu de correctifs, d’améliorations de l’interface et d’ajustements divers visant à renforcer l’ergonomie générale.

Et la suite ?

Si la mise à jour 1.2.2 promet de belles avancées, Firaxis donne déjà rendez-vous en juillet pour d’autres évolutions. L’auto-exploration fera ainsi son retour, avec une première mouture inspirée de celle de Civ VI avant d’éventuelles évolutions basées sur les retours des joueurs. D’autres fonctionnalités majeures, comme le multijoueur en hotseat, restent en préparation, sans calendrier précis à ce stade.

Enfin, l’équipe reconnaît que certains des concepts les plus ambitieux de Civ VII – transitions d’âges, identité de l’empire, profondeur des campagnes – nécessitent encore des ajustements. Si des améliorations ciblées arriveront dès cet été, des chantiers plus vastes sont envisagés pour les mois à venir.