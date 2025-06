Alors que plus personne ne s’y attendait, Empire of Sin accueille un tout nouveau DLC baptisé Hunt for Aurora. Cinq ans après la sortie initiale du jeu en 2021 et sans le moindre ajout de contenu depuis 2022, les joueurs sur Nintendo Switch peuvent désormais se lancer dans cette extension inédite qui apporte un vent de fraîcheur au Chicago des années 1920.

Avec Hunt for Aurora, les criminels en herbe font la connaissance de Robin Kray, un nouveau boss venu d’outre-Atlantique, accompagné de sa partenaire Sylvia Taylor. Tous deux sont déterminés à s’emparer du légendaire diamant Aurora, quitte à bouleverser l’ordre établi dans la pègre locale. Ce DLC introduit également une nouvelle classe de gangster, le Vanguard, spécialisé dans le combat rapproché et capable de s’adapter à de nombreuses stratégies grâce à ses builds polyvalents.

Les joueurs pourront aussi développer leur empire avec le Dance Club, un nouveau type de racket, et compter sur un compagnon fidèle : un chien chanceux au flair redoutable. Côté arsenal, l’extension enrichit l’équipement avec des armes inédites comme le Prototype Pistol, le Plains Rifle, le Model 21 Shotgun, ainsi que de nouvelles armes blanches, du Chef’s Knife au Balisong. Quatorze nouvelles missions réparties sur quatre chaînes scénaristiques attendent les ambitieux désireux de mettre la main sur le diamant Aurora.

Proposé à 14,99 dollars, Hunt for Aurora est offert aux possesseurs de la Deluxe Edition.