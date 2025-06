Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux de course : GRID Autosport est désormais pleinement compatible avec la Nintendo Switch 2. Initialement sorti sur Switch en 2019, le titre développé par Feral Interactive rencontrait jusqu’alors des problèmes de compatibilité empêchant son bon fonctionnement sur la nouvelle console hybride de Nintendo. Un correctif publié le 19 juin 2025 vient résoudre ces soucis, permettant aux pilotes virtuels de retrouver le bitume sans accrocs.

L’eShop affiche désormais clairement la mention « Supported – Game behavior is consistent with Nintendo Switch », confirmant que le jeu tourne désormais sans anomalie sur Switch 2. Dans sa communication officielle, Feral Interactive a déclaré : « Switch 2 racers rejoice! The high-octane thrills of GRID Autosport are now playable on your shiny new console! » Le dernier firmware de la console, combiné à cette mise à jour du jeu, garantit un démarrage sans problème et une expérience de jeu fluide.

GRID Autosport propose une expérience de course AAA à emporter partout, que ce soit en solo, en écran partagé à deux joueurs ou lors de compétitions en ligne jusqu’à huit participants. Le titre se distingue par ses cinq disciplines variées : Touring avec ses courses en peloton, Endurance pour des épreuves de longue haleine, Tuner dédié au drift et au contre-la-montre, Open-Wheel pour des pointes de vitesse sur circuit, et Street pour les défis sur routes urbaines étroites.