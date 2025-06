Les joueurs peuvent dès maintenant télécharger de nouveaux contenus payants pour améliorer leur expérience.

KOEI TECMO Europe et GUST, en collaboration avec Bandai Namco, ont aujourd’hui le plaisir d’annoncer que le contenu collaboratif de Tales of Graces f Remastered est désormais disponible gratuitement dans Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. De plus, une nouvelle mise à jour a permis d’ajouter du contenu au J-RPG d’alchimie, tel que de nouvelles pistes BGM ainsi qu’une nouvelle carte. Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Windows PC via Steam® et, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée s’est associé à Tales of Graces f Remastered de Bandai Namco Entertainment pour sortir un costume spécial pour Yumia, disponible en DLC gratuit.

Les joueurs peuvent également télécharger gratuitement le pack « Atelier Series Legacy BGM » et découvrir une toute nouvelle carte, la « Falbra Thicket ». Cachée au plus profond de la région de Ligneus, cette carte est remplie de nouveaux objets avec de nouvelles quêtes centrées sur la tribu Alber et l’Effort de Pionnier. Les joueurs ayant acheté le Season Pass* peuvent désormais télécharger le deuxième contenu de DLC avec le « Gust Extra BGM Pack ».

Dans un monde où l’alchimie est devenue taboue et est considérée comme maléfique, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvé suit les aventures d’une jeune alchimiste, Yumia Liessfeldt, et de ses compagnons dans leur quête pour comprendre la chute de l’Empire aladissien. Aladiss était autrefois une terre florissante grâce à l’alchimie dont l’histoire n’est désormais plus qu’un souvenir oublié. C’est à travers ce continent en ruines que Yumia, bien que confrontée à son passé et en proie aux incertitudes, tracera son propre chemin pour découvrir les raisons ayant conduit au cataclysme qui a détruit Aladiss.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est disponible en édition standard et Digital Deluxe** sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Windows PC via Steam®, Xbox Series X|S et Xbox One. Il inclut un doublage en japonais et des sous-titres en anglais, français, allemand et espagnol.