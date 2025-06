Mais quel est donc ce jeu cosy qui ressemble à Animal Crossing avec un train ? Locomoto est le deuxième jeu Green Tile Digital, un studio qui avait débuté avec un jeu d’horreur. C’est donc un virage complet que nous proposent les développeurs suédois avec cette aventure toute douce. Est-ce que le jeu, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch le 26 juin 2025 au prix de 30 euros, est une expérience qui vaut le détour ? Verdict de suite !

Un jeu tout mignon, parfait pour les amateurs d’aventures cosy

Dans Locomoto, nous incarnons un animal tout mignon qui devient conducteur de train après un incroyable concours de circonstances. En charge d’une locomotive, notre rôle est de transporter les gens d’une ville à l’autre, et surtout, d’aider toutes les personnes rencontrées à chaque escale.

La boucle de gameplay est simple, répétitive, mais addictive. Nous arrivons dans une ville, nous l’explorons, et nous croiserons des personnes qui demanderont notre aide. Ils voudront par exemple être emmenés chez le médecin dans une autre ville ou alors ils voudront qu’on les aide à nettoyer leur ville. Les habitants nous récompenseront alors par un meuble, un plan (pour le craft d’un meuble) ou un vêtement.

Car Locomoto, en plus de toute sa partie simulation de vie, est aussi centré sur la fabrication d’objets. Nous trouverons des outils (pioche, hache, sable) tout au long de notre aventure qui nous permettront de récupérer des matériaux très précieux. Ces derniers serviront à la fois pour la résolution des quêtes… mais aussi pour décorer notre train !

Pour gagner des matériaux, nous pouvons aussi récolter des jetons. Les jetons s’obtiennent en recyclant des déchets, en satisfaisant les besoins des voyageurs (qui peuvent demander un en-cas pendant leur trajet), en les transportant d’une gare A à une gare B, mais aussi en livrant du courrier. Les jetons peuvent être ensuite échangés contre des matériaux.

Dans Locomoto, nous aménageons nos wagons à notre guise. Préférez-vous créer un endroit cosy avec de la décoration çà et là ou bien une rangée de sièges à perte de vue ? Le jeu laisse une totale liberté à ce sujet, ce qui est à la fois agréable… et frustrant (si la décoration est juste « facultative », pourquoi décorer ?). Nous possédons aussi un wagon de rangement qui nous permet de stocker facilement tous les matériaux que nous accumulons, ainsi qu’un wagon à l’arrière avec le charbon.

La conduite du train est par ailleurs vraiment très simple. Il suffit de sélectionner une destination sur la carte, de mettre la quantité de charbon adéquate (un minimum, mais pas trop non plus) et le train ira automatiquement à l’endroit désiré.

Locomoto est une expérience calme, cosy et agréable. Nous avons pris beaucoup de plaisir à arpenter les villes en aidant tous les personnages du coin. Même si les histoires ne sont pas mémorables, nous passons un moment douillet avec des animaux tout aussi douillets. Nous aimons explorer les villes, qui sont par ailleurs visuellement variées, que ce soit pour rencontrer les habitants, récupérer des matériaux, mais aussi pour trouver les plans cachés çà et là.

Mais un portage catastrophique, à éviter à tout prix

Le jeu est certes répétitif et les activités dans le train sont très limitées, malgré tout, les quêtes sont assez variées dans leur contenu pour nous convaincre de continuer l’aventure. L’envie de découvrir de nouvelles zones (et donc de nouvelles villes) maintient aussi notre attention.

Nous aurions voulu recommander Locomoto, cependant le portage sur les deux Nintendo Switch est catastrophique. Le jeu est « jouable »… mais vous subirez des crashs intempestifs toutes les trente à quarante-cinq minutes.

Certaines quêtes ne se valideront pas au moment où nous les terminons. D’autres ne se valideront jamais. Des personnages importants disparaîtront au moment où nous voulons leur rendre un objet. Et nous ne parlons pas de l’aliasing important et des bugs mineurs où les voyageurs décideront tous de rester debout dans notre train avec les jambes qui traversent leur siège.

Bref, Locomoto est plus cher sur Nintendo Switch (30€) que sur PC (25€), et la seule chose que nous recevons pour cinq euros de plus, c’est un portage bâclé qui gâche une expérience dans le fond réussie. Nous considérons par ailleurs que ces deux prix sont par ailleurs assez élevés pour le contenu finalement répétitif. Si vous voulez le prendre (sur PC), attendez une promotion à dix euros.

Nous avons testé le jeu sur les deux Nintendo Switch, et si vous n’avez pas de Nintendo Switch 2, autant éviter Locomoto. En plus des problèmes susmentionnés, les temps de chargement sont très longs et certains passages manquent de fluidité.

C’est dommage, parce que Locomoto offre une expérience cosy assez longue (une dizaine d’heures), assez sympathique dans le fond, qui aurait même pu devenir un petit bijou avec plus de travail sur la partie gestion du train et de ses voyageurs.

Les graphismes sont mignons bien que moins jolis que ce que nous avons pu voir sur PC. Ils sont un peu pixélisés mais nous avons apprécié la direction artistique, les nombreuses villes ainsi que tous leurs habitants. Nous avons aussi aimé les différents meubles qui changent de couleur en fonction du matériau utilisé.

La bande-son est agréable avec une musique qui devient un peu répétitive mais qui reste cependant assez discrète pour pouvoir l’accepter pendant nos très nombreux trajets en train. Les personnages qui parlent comme ceux d’Animal Crossing renforcent le côté cosy de toute l’expérience.

Nous vous joignons une vidéo de trente-cinq minutes enregistrée par nos soins pour que vous puissiez voir le jeu de vos propres yeux. L’enregistrement s’arrête… sur un plantage du jeu.