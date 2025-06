Après une attente plus longue que prévue, Little Nightmares III s’apprête enfin à hanter nos écrans. Bandai Namco et Supermassive Games ont annoncé que le jeu sortira le 10 octobre 2025, juste à temps pour Halloween. Cerise sur le gâteau : en plus des versions déjà annoncées sur Switch, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC, une version Nintendo Switch 2 a été confirmée lors du Little Nightmares Showcase.

Initialement prévu pour 2024 après son annonce en août 2023, le titre a été repoussé afin de peaufiner l’expérience. L’attente touche à sa fin, et les fans du monde entier pourront plonger dans cet univers sombre cet automne.

Une aventure plus terrifiante que jamais

Dans Little Nightmares III, vous incarnez Low et Alone, deux enfants perdus dans le sinistre monde du Nulle-Part. Ce cauchemar éveillé n’a pas été conçu pour les enfants, et s’ils ne trouvent pas une issue, c’est un destin pire que la mort qui les attend. Low est armé d’un arc, tandis qu’Alone manie une clé à molette. Leur coopération est essentielle : se hisser, se protéger, actionner des mécanismes ou venir à bout de monstres… Chaque outil offre des possibilités uniques pour survivre.

Que vous jouiez en coopération avec un ami ou seul avec un compagnon contrôlé par l’IA, l’ingéniosité et le travail d’équipe seront vos meilleurs alliés. Le Nulle-Part regorge de pièges, d’énigmes environnementales et de Résidents monstrueux qui ne feront qu’une bouchée des petits Visiteurs trop curieux.

Les environnements promettent des moments mémorables : un cache-cache terrifiant avec le Bébé Monstrueux dans les ruines de la Nécropole, une lutte pour fuir des essaims de Caramblattes voraces dans une usine de bonbons inquiétante, ou encore une course folle sur la promenade détrempée d’une fête foraine sinistre, en esquivant des pieds géants.

Éditions et bonus

Le jeu sera proposé en plusieurs éditions :

Édition Standard : 39,99 €

Inclut le jeu de base et le bonus de précommande, le Dark Six Costumes Set , un clin d’œil sombre au personnage qui a fui les abysses du premier opus.

: 39,99 € Inclut le jeu de base et le bonus de précommande, le , un clin d’œil sombre au personnage qui a fui les abysses du premier opus. Édition Deluxe : 59,99 €

En plus du jeu de base, cette édition comprend le Season Pass “Secrets of the Spiral” (deux chapitres supplémentaires), un set de costumes Ferryman exclusif et le Residents Costumes Set , qui permet d’incarner certains des terrifiants personnages des précédents volets (Le Concierge, les Cuisiniers jumeaux, La Dame, Le Chasseur).

: 59,99 € En plus du jeu de base, cette édition comprend le (deux chapitres supplémentaires), un exclusif et le , qui permet d’incarner certains des terrifiants personnages des précédents volets (Le Concierge, les Cuisiniers jumeaux, La Dame, Le Chasseur). Mirror Edition (physique) :

Comprend le jeu, la bande-son, un artbook, des stickers, une figurine de 12 cm, un steelbook et une boîte thématique.

: Comprend le jeu, la bande-son, un artbook, des stickers, une figurine de 12 cm, un steelbook et une boîte thématique. Spiral Edition (exclusivité Bandai Namco Store) :

Inclut tout le contenu de la Mirror Edition, un socle musical, un support manette / téléphone à l’effigie d’un Nome (22 cm), et un badge brodé spécial.

À noter : les précommandes numériques (hors Switch et Switch 2) offrent en prime un exemplaire numérique de Little Nightmares Enhanced Edition, optimisé en 4K / 60 FPS (PS5, Xbox Series, PC).