Pocketpair Publishing et Frontside 180 Studio ont annoncé aujourd’hui que Never Grave: The Witch and the Curse arrivera sur Nintendo Switch. Si aucune date de sortie n’a été précisée pour l’instant, la confirmation réjouira les amateurs de Metroidvania et de roguelike. Le titre promet une aventure unique mêlant exploration, combats magiques et construction de village, le tout en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs.

Dans Never Grave: The Witch and the Curse, les joueurs progressent avec l’aide d’un chapeau maudit capable de posséder les ennemis. Ce pouvoir ouvre la voie à de nouvelles stratégies en permettant d’exploiter les capacités spéciales des adversaires pour surmonter les obstacles et prendre l’avantage au combat. L’exploration est au cœur de l’expérience : les donjons générés de façon procédurale, qu’il s’agisse de ruines ou de jardins botaniques, se renouvellent à chaque partie et cachent pièges, énigmes et puissants ennemis. Chaque affrontement demandera non seulement de mémoriser les schémas des boss mais aussi de réagir avec précision et d’utiliser les ressources de l’environnement.

Le jeu met aussi l’accent sur la construction et la gestion. Les matériaux collectés dans les donjons permettent de reconstruire des villages détruits, d’ériger de nouvelles installations et de cultiver des champs. Ces activités sont essentielles pour produire des potions, de la nourriture et d’autres ressources indispensables à la préparation des prochaines aventures. La coopération est un autre point fort du jeu : jusqu’à quatre joueurs peuvent unir leurs forces pour explorer les donjons et affronter ensemble les défis qui s’y trouvent.

Visuellement, Never Grave: The Witch and the Curse se distingue par une esthétique inspirée des livres d’images traditionnels et des découpages papier. Les personnages bénéficient d’une animation 2D en style limité dessinée à la main, tandis que les décors offrent une profondeur remarquable grâce à des arrières-plans richement peints. Le gameplay évolue sans cesse grâce aux artefacts qui octroient de nouvelles capacités, comme le double saut, et aux synergies entre les traits liés à la magie et aux objets ramassés en chemin.