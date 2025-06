NACON et creā-ture Studios sont ravis d’annoncer l’arrivée de Foundation, la première d’une série de mises à jour majeures de Session: Skate Sim dans le cadre de sa troisième année. Elle est disponible dès aujourd’hui sur consoles et PC pour plus de 3,5 millions de joueurs.

Foundation fait partie d’une série de mises à jour visant à améliorer le gameplay, à enrichir le jeu avec de nouvelles fonctionnalités attendues par la communauté, et à intégrer des améliorations Quality of Life pour renforcer son statut de référence du genre.

La mise à jour Foundation introduit une refonte complète de la caméra, offrant de meilleurs angles de vue et un suivi plus fluide du joueur, aussi bien lors des déplacements que lors de la réalisation de tricks sur les différents spots. De plus, elle améliore les animations physiques du skateur, rendant ses mouvements sur la planche plus réalistes et naturels.

Disponible temporairement en 2023, la carte Sewers située dans les égouts ville de New York, et issue d’une collaboration avec les quatre tortues mutantes les plus célèbres au monde, fait également son grand retour, désormais accessible gratuitement pour tous les joueurs.

Session: Skate Sim invite les joueurs à plonger dans le skate des années 90, véritable art de vivre où chaque trottoir, chaque escalier est l’occasion de placer sa figure préférée. La physique ultra-réaliste du jeu permet de retrouver les sensations que procure le skate. Le studio a également travaillé sur un gameplay novateur, jamais vu dans un jeu de skateboard : le « True Stance Stick », où chaque pied est géré indépendamment grâce aux deux joysticks. Avec une courbe d’apprentissage aussi exigeante que dans la pratique réelle du skateboard, les joueurs doivent s’entrainer pour maîtriser leur planche et réaliser les nombreuses figures à reproduire dans le jeu, des plus basiques aux plus complexes. L’outil de montage intégré permet à chacun d’immortaliser ses plus belles prouesses en vidéo.

Session: Skate Sim est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch™ et sur nacongaming.com.