Certains jeux font aujourd’hui pleinement partie du décor vidéoludique. Parfois avec raison, parfois sans que nous ne comprenions trop pourquoi ! Quoiqu’il en soit, il est fort à parier que la très grande majorité des gamers qui nous lisent (oui, vous derrière votre écran !) connaissent d’ores et déjà le principe de Picross. Les numéros, les cases à remplir, les croix et les calculs… Vous l’avez ?! Pourtant, nous avons été surpris d’apprendre l’arrivée de ce titre. Tiens, que se cache t-il donc derrière ces insolites nonogrammes ?

Développé et édité par Alblune, Squeakross: Home Squeak Home joue pleinement sur deux tableaux : la résolution de puzzles et la décoration d’une bâtisse de plus en plus grande avec tout le fatras retrouvé lors des énigmes. De prime abord, nous avons été séduits par le projet : tous ces nonogrammes ne resteront pas vains, et nous allons enfin pouvoir en faire quelque chose. Avant de se lancer dans les casse-tête, le joueur est invité à personnaliser un rongeur à sa guise. De nombreuses customisations sont disponibles, avec notamment la taille et la corpulence, la couleur de la robe, les motifs et même la forme des dents ! Le résultat est assez mignon, avec un petit rat à notre image, ou presque !

Ce muridé, du nom original de Squeaky, vient tout juste de débarquer dans un appartement complètement vide. Il fait rapidement la connaissance de Nini, une petite souris charmante responsable du programme « Nid douillet » auquel il adhère aussitôt. Nini dispose d’un épais catalogue avec un florilège de meubles et de bibelots. La seule condition pour les détenir est de résoudre des puzzles. Il n’y a plus qu’à !

Le retour des nonos

Ces puzzles sont des nonogrammes, aussi appelés Squeakross. L’objectif est à la fois très simple et bougrement complexe : retrouver les cases à colorier parmi toutes celles disponibles. Voilà, rien de plus ! La difficulté repose sur la nécessité d’une importante rigueur afin d’arriver à ses fins : chaque ligne et colonne disposent de numéros à leur embouchure. Ces derniers indiquent le nombre de cases à colorier. Par exemple 3 1 2 signifie qu’il faut colorier trois cases puis une et enfin deux. Ces cases doivent être séparées par au moins une case vide (avec un X). Facile n’est-ce pas ?

Les premiers nonogrammes sont effectivement très simples et permettent de bien comprendre la mécanique des puzzles. Par ailleurs, un jeu de couleurs permet de savoir sur quelle ligne/colonne il convient de réfléchir puisqu’il est possible de remplir au moins une case (en la coloriant ou en y plaçant du vide avec un X) : si les chiffres sont noirs, il n’est pas possible de trouver une solution cohérente en l’état, si les chiffres sont bleus, il y a moyen de moyenner !

Petit fait rigolo, les cases se colorent à la manière d’un fromage. Un détail, mais qui renforce la cohérence « rongesque » du titre.

Ces puzzles sont assez célèbres chez les joueurs. Certains nonogrammes sont assez difficiles à remplir et une grande concentration est nécessaire. Squeakross: Home Squeak Home ne fait pas exception à la règle et il va falloir compter le nombre de cases avec toutes les possibilités en jeu. Il est possible de placer un cercle dans les cases afin d’utiliser des repères visuels. Enfin, plusieurs aides sont disponibles. Mais attention : ces petits coups de pouce ne vous donneront pas toutes les solutions sans effort ! L’une des aides propose par exemple une solution aléatoire sur une ligne ou une colonne. Et il ne s’agit pas nécessairement de la bonne ! En effet, une ligne ou une colonne peut répondre à plusieurs solutions, mais pris dans sa globalité, une seule possibilité est présente ! Réfléchissez bien, et comme le souligne Nini, ne coloriez pas au hasard, sous peine de devoir tout recommencer !

Les puzzles sont classés par page. Au fil de sa progression, le joueur débloque de nombreuses petites surprises, à commencer par des autocollants, mais aussi des accessoires ou des vêtements. Les meubles et la décoration ne sont donc pas les seules à s’additionner au fil des énigmes. Aussi, après avoir réussi deux pages de puzzles, Nini met en avant la présence de défis. Ces derniers, toujours des nonogrammes, permettent de débloquer de nouvelles couleurs pour lesdits objets de la page. Le titre dispose ainsi d’un très grand nombre de puzzles. Son contenu est particulièrement lourd et Squeakross: Home Squeak Home n’a aucunement à rougir devant les titres de nonogrammes les plus célèbres !

Squeaky Damidot

Après avoir cogité une bonne heure sur des puzzles, quoi de mieux que de changer un peu d’air et de se pencher sur la décoration de la maison ? Celle-ci s’avère globalement de bonne facture avec une prise en main assez fluide et une mobilité des meubles très correcte. L’agencement selon le bon vouloir du joueur est agréable et la pièce se remplit rapidement. Il va falloir progresser encore et encore pour débloquer de nouvelles pièces dans la maison.

Squeakross: Home Squeak Home peut sembler assez simplet à sa découverte. Un énième jeu de nonogrammes… Pourtant, au fil des heures passées à ses côtés, nous avons été agréablement étonnés par son potentiel et par tous les petits ajouts des développeurs : les défis de Nini, les pièces à débloquer, mais aussi le nouveau catalogue après avoir complété 140 puzzles. Squeakross: Home Squeak Home n’est pas parfait (et nous allons justement en causer !) mais une chose est sûre : vous aurez de quoi faire travailler la caboche avec l’opulence de puzzles à disposition ! Proposé à moins de 15 euros, les amateurs n’ont aucune raison de se priver !

Mignon mais imparfait Squeaky !

Premier défaut : le tactile n’est pas fonctionnel. Inutile de vous imaginer colorier les cases avec vos petits doigts menus. Tout se fait avec les boutons !

Autre problème, plus gênant encore : certains nonogrammes ne se lancent pas. Nous devons admettre ne pas les avoir tous faits (d’autres tests seraient lourdement pénalisés sinon !), mais Squeakross: Home Squeak Home nous a tout de même retenu de longues heures (agréables malgré tout). Les puzzles 39 et 56 ne s’ouvrent malheureusement pas. Le jeu charge… charge… et rien de plus. Il est dès lors probable que d’autres nonogrammes posent problème. La très très grande majorité fonctionne, mais une mise à jour serait la bienvenue afin de pallier à ce petit manquement…

Malgré ces désagréments, Squeakross: Home Squeak Home reste un jeu particulièrement complet parvenant à se distinguer de ses concurrents grâce à son opulence de nonogrammes et à sa faculté de s’en servir. L’univers des rongeurs est drôle et attachant. Pour moins de 15 euros, il serait dommage de passer à côté.

Le saviez-vous ?

Contrairement à une croyance populaire, le rat porte une attention toute particulière à son hygiène. Il instaure dans son quotidien de véritables routines de toilettage et n’oublie aucune zone de son corps. Fourrure, moustaches, griffes… tout est méticuleusement nettoyé !