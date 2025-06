Ruffy and the Riverside est sorti le 26 juin 2025 sur l’eShop au prix de 19,99€. Il a été développé par Zockrates Laboratories UG et édité par Phiphen Games.

Zockrates Laboratories se situe à Nuremberg, en Allemagne, et a été créé en septembre 2017. L’équipe qui la compose travaillait déjà bien avant que l’entreprise ne soit officielle, en tant qu’artistes. Leur point d’orgue est d’ailleurs le dessin à la main.

Phiphen Games, elle, a été fondée en 2025 et fait partie du groupe Phiphen, une société de production de films. Basée au New Jersey, aux États-Unis, l’entreprise s’est spécialisée dans l’édition de jeux vidéo sur toutes les consoles disponibles.

C’est l’histoire d’un ours et de son abeille

Vous incarnez Ruffy l’ours, accompagné de son abeille Pip et de Sir Eddler la taupe. Nos héros se retrouvent dans une situation délicate qui permet d’introduire le pouvoir magique du TROC.

En fait, il s’agissait d’un flashforward qui s’est déroulé 21 jours après l’aventure qui vous attend. Vous êtes avec votre père, Qwin, et utilisez vos capacités pour satisfaire les besoins en œuvres d’art des habitants. Sir Eddler la taupe arrive et déclare qu’il doit vous réquisitionner suite à une promesse entre votre père et lui il y a longtemps. Vous faites vos adieux à Qwin, et Sir Eddler vous explique ensuite le but de cette aventure.

Votre mission est de récupérer les billes de pouvoir. Ces dernières ont créé les mers, les montagnes, l’eau et la lave, et elles influencent le monde en modifiant les éléments présents dans leur zone d’action. L’une d’entre elles, repérée par Sir Eddler, est enfouie dans le sol et sur le point d’être déterrée grâce à une machine conçue à cet effet.

Malheureusement, cette opération réveille le ténébreux Groll, qui avait causé de nombreux dégâts dans les temps anciens. Il sème à nouveau la destruction en détruisant les lettres de la ville de Riverside, qui sont l’emblème de la ville mais aussi l’écrin qui renferme le pouvoir du noyau du monde. Leur destruction peut donc mener ce dernier à sa perte. D’un pas pressé, vous irez à la basilique et vous recevrez la marche à suivre pour trouver les lettres sacrées afin d’empêcher Groll de poursuivre ses sombres desseins.

Pour parvenir à ce but, il vous faudra résoudre une ou plusieurs missions dans chaque lieu renfermant une lettre. Nous ne vous spoilerons pas l’histoire, malheureusement assez anecdotique, qui perd en crédibilité au fil de l’aventure.

Les personnages sont assez extravagants, plutôt joyeux et attachants. Vous êtes le héros, mais ça ne vous empêchera pas de vous faire entraîner par Sir Eddler (et d’autres) dans des bourbiers incroyables, ce qui devrait faire sourire plus d’un joueur.

Les bugs vont être mentionnés un peu trop souvent dans ce test, et l’un d’entre eux concerne les PNJ. Lorsque vous effectuez certaines missions, qu’elles soient secondaires ou principales, un PNJ va automatiquement commenter ce qui vient de se passer. Le problème, c’est que certains dialogues, censés apparaître une seule fois pour marquer l’action et ne plus jamais être répétés, restent actifs pendant tout le jeu. Cela n’arrive pas systématiquement, mais vous le remarquerez souvent, surtout lorsque vous ratez une action et devez la refaire. Cela peut paraître anodin, mais un PNJ répétant sans cesse la phrase de votre première rencontre peut vite devenir agaçant.

Le TROC, une superbe idée un peu trop utilisée

Vous incarnez Ruffy l’ours, accompagné de son abeille Pip qui lui servira de deltaplane vivant. Ruffy peut sauter, planer avec Pip, frapper, charger un super coup, courir, et récupérer une texture pour l’appliquer sur une autre (le TROC).

La prise en main de Ruffy est agréable, puisqu’il est rapide et simple à utiliser. Il n’y a plus qu’à maîtriser le saut, la course, la frappe et le saut plané pour avancer dans l’aventure. Ruffy dispose de quatre points de vie de base et d’une jauge d’endurance de course. Les points peuvent être augmentés définitivement pour cinq cents pièces, ou temporairement pour cent vingt-cinq. Vous avez également trois costumes (vert, rouge et bleu) à acheter pour deux cents pièces chacun (le vert est disponible de base). Vous pourrez ensuite les améliorer pour récupérer des points de vie plus rapidement et augmenter votre endurance de course pour cent pièces.

Votre principale capacité, le TROC, est assez simple à comprendre : récupérer un élément du décor et l’utiliser ailleurs. Par exemple, vous pouvez copier de la lave et la « coller » sur de l’eau, remplaçant ainsi cette dernière, ce qui vous aidera à résoudre 100 % des situations du jeu. Au-delà de cette capacité inédite, vous pouvez courir, sauter, planer avec Pip etfrapper.

Cependant, le TROC ne s’utilise pas sur n’importe quel objet, mur, personnage, etc. Il y a des limites. Vous pouvez transformer de l’eau en lave, mais vous ne pouvez pas remplacer l’eau par un océan de bois ou de fer. Bref, c’est moins permissif qu’on pourrait l’imaginer, mais cela reste assez amusant. Une fois que vous aurez compris ces limitations, de nombreuses énigmes deviendront bien plus faciles à résoudre, et il sera rare de devoir s’arrêter pour résoudre quelque chose. La solution est souvent évidente.

Toutes les énigmes utilisent le TROC, mais elles se présentent de différentes manières. Par exemple, un corbeau pourra vous en donner une et, à partir de ses paroles, vous devrez arranger un puzzle mural qui permettra d’ouvrir un portail. Ce dernier vous mènera alors dans un monde en 2D se trouvant sur un mur que vous pouvez modifier à l’aide du TROC avant de passer le portail. Le TROC résout tout, sauf quand vous êtes dans un mini-jeu ou une phase de plateforme. Donc, quand vous bloquez, vous devrez penser avec le TROC qui est forcément la solution.

Il y a des ballots de foin un peu partout, permettant de monter sur des rambardes afin d’accéder à de nouvelles zones et d’aller plus vite. Bien sûr, le TROC peut être utilisé dessus.

L’aventure principale est sympa, mais elle se déroule souvent de la même manière. Seul le contexte est différent.

Chaque chapitre du jeu se déroule de la façon suivante : vous devrez accéder à une nouvelle zone, grâce à des énigmes. Celles-ci se ressemblent toutes, sauf qu’elles deviennent plus difficiles au fil de l’aventure. Après la résolution de la cité ensevelie, vous accédez à la zone principale du chapitre, ce qui vous amène à la situation pour récupérer la lettre. Vous aurez souvent un mini-jeu suivi de plusieurs énigmes qui seront entrecoupées de phases de plateforme ou inversement. Chaque chapitre se terminera par l’obtention d’une nouvelle lettre et d’un peu plus d’informations sur les mécaniques de ce monde, expliquées par les différents PNJ.

Le plus intéressant dans le jeu est l’exploration. Vous trouverez une multitude de choses à faire, nécessitant toujours l’utilisation du TROC avec ce que vous avez sous la main. Vous pourrez ainsi obtenir des eilos, vous débarrasser des requins, trouver des papillons, nettoyer certains lacs remplis de résidus noirs, dénicher des gemmes uniques, obtenir des pierres, et bien plus encore. Tout ce que nous venons de mentionner est totalement optionnel, pourtant, ne pas le faire serait passer à côté de l’une des parties les plus intéressantes du jeu. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans ce grand bac à sable, et certaines de ces activités offrent même des bonus amusants. Les pierres de rêves, par exemple, permettent de modifier les textures : vous pouvez donc tout refaire et le jeu semblera totalement différent. En revanche, une pierre équivaut à une texture, ce qui demande de toutes les trouver pour toutes les modifier.

Nous n’avons pas parlé du bestiaire d’ennemis présents, car il est totalement obsolète. À part des phases de plateforme qui peuvent être compliquées à passer, les ennemis sont rares et il suffira, généralement, d’un seul coup pour s’en débarrasser. Ruffy peut taper et charger son attaque pour effectuer une attaque toupie qui se révèle inutile, vu que les ennemis ne survivront pas à plus de deux ou trois coups basiques extrêmement faciles. Les boss se comptent sur les doigts d’une main et se révèlent d’une difficulté dérisoire. Perdre contre l’un d’entre eux est le plus difficile à réussir.

Tout fonctionne plus ou moins bien, mais il y a un certain nombre de bugs, dont deux assez gênants. Le premier concerne les échelles : si vous ne vous placez pas au milieu de cette dernière, Ruffy restera bloqué une fois arrivé tout en haut. Si vous avez le malheur d’essayer de sauter puis de planer en espérant éviter de remonter l’échelle, cela ne fonctionnera pas.

Moins récurrent que le bug des échelles, le second concerne le sol, devenu gruyère. Car il arrive de temps en temps que vous le traversiez. Cela vous ramènera alors au dernier checkpoint, qui sont assez fréquents heureusement. Il existe également le cas rare où vous tombez dans le néant sans mourir ; il faudra alors relancer la partie, qui vous ramènera à la dernière sauvegarde.

Pour résumer, Ruffy est très agréable à contrôler, l’aventure principale est correcte, l’exploration est plaisante, les énigmes sont plus ou moins intéressantes, les ennemis sont inutiles et il y a des bugs agaçants, notamment celui de l’échelle.

Les couleurs sont superbes, mais la 2D-3D n’est pas totalement réussie

Comme beaucoup de jeux l’ont fait, Ruffy and the Riverside essaie de fusionner des modèles 2D avec des décors 3D, mais l’effet est moins réussi ici. Les personnages en 2D sont plutôt qualitatifs et rappellent des dessins de BD, mais dès qu’il y a un gros plan, l’image se dégrade et les pixels les composant deviennent visibles. Les décors en 3D sont très réussis, surtout lorsqu’ils sortent de l’ordinaire. Cependant, il y a beaucoup de textures qui sont utilisées à outrance, probablement en raison de la mécanique des pierres des rêves que nous avons déjà expliquée. Tout est très coloré, ce qui donne de la vie à ces décors. De plus, comme vous pouvez changer les couleurs avec le TROC, cela vous permet de modifier l’ambiance à votre guise.

Les animations sont assez inégales : certaines, comme la course de Ruffy, sont bien détaillées, mais d’autres sont moins travaillées et font tache par rapport à celles qui sont réussies. D’autant plus que les cinématiques utilisent les graphismes du jeu et non ceux faits pour, donc les moments censés être « mémorables » et « épiques » deviennent assez fades. Le character design des personnages est vraiment unique ; tous les PNJ importants ont une identité visuelle propre, sauf Ruffy qui ressemble aux autres ours.

Finalement, les graphismes sont à la fois réussis et ratés. Mais peut-être que l’âme d’artiste qui vous habite vous permettra de résoudre ce problème en modifiant les graphismes vous-même à l’aide des pierres des rêves.

Une musique tellement funky que ça donne envie de l’écouter

Les musiques sont plutôt funky, avec un rythme propre à l’ambiance générale du jeu, entre un monde assez étrange et des héros plutôt détendus tout au long de l’aventure. Le thème principal, qui revient très régulièrement, est probablement le plus parlant et semble toujours adapté à l’ambiance, peu importe où il apparaît. Il ne rougit pas comparé à beaucoup de platformers et possède réellement sa propre identité.

Le sound design n’est pas toujours parfaitement maîtrisé, mais il marque bien les actions effectuées. Il permet d’apprécier les faits et gestes de Ruffy ainsi que ceux des PNJ, puisque chacun a au moins un son qui le démarque. Pour la partie non maîtrisée, il s’agit plutôt du fait que certains menus et interactions semblent manquer de sons. Cela reste très rare, mais quand ça arrive, on ressent ce petit « vide », puisque le jeu est énormément porté par sa musique et son sound design.

Le 100 % est, potentiellement, impossible à faire

Comme beaucoup de platformers, le jeu prend entre 7h et 9h pour l’aventure principale, ce qui reste relativement court. En revanche, le 100 % prend approximativement 15h à 18h. Pour cela, il faudra :

Récupérer toutes les pierres de rêves (30)

Trouver les papillons (30)

Les étoiles (30)

Les patates à motif (15)

Les tableaux du serpent (7)

Détruire la poix noire (6)

Trouver les gemmes rares (5)

Gagner les courses contre les Nightrunners (5)

Aider Lux dans ses recherches (3)

Éliminer les requins agressifs (3)

Tous les objectifs ci-dessus demandent de résoudre une énigme spécifique aux collectibles. Prenez l’exemple des tableaux du serpent, où il faut relier le corps d’un serpent avec des panneaux en les montant et descendant pour qu’ils s’alignent logiquement. Il est inutile de faire ces objectifs si vous ne visez pas le 100 %, puisque, par exemple, il est obligatoire de récupérer tous les papillons pour obtenir l’une des cinq gemmes rares.

D’autant plus que certains objectifs sont buggés. Nous avons résolu les recherches de Lux, qui devait donner une pierre de rêve (une animation le montre en train de la faire apparaître), sauf que la pierre n’apparaît ni dans l’inventaire, ni à l’écran. Elle est irrécupérable, rendant le 100 % impossible. Sinon, il est aussi arrivé qu’un objectif non fini se résolve tout seul, sans raison. Il y a un lieu où il faut amener des rochers, pour être récompensé d’une pierre de rêve. Or, il nous manquait un rocher et, pour une raison inconnue, la pierre manquante était présente. Une pierre de rêve se trouvait au milieu des rochers ; en la récupérant, le jeu bug à nouveau et nous avons été forcés de retourner au menu principal.

C’est frustrant puisque nous disions plus haut que ne pas faire les quêtes secondaires enlève beaucoup à l’exploration du monde ouvert et, par extension, à votre plaisir. Le fait que le 100 % puisse devenir inaccessible retire tout intérêt à le tenter.