La semaine vidéoludique au Japon a été marquée par la domination persistante de Mario Kart World sur Nintendo Switch 2, tandis que Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army fait une entrée remarquée sur plusieurs plateformes. Malgré une baisse globale des ventes de consoles par rapport à la semaine précédente, le marché reste dynamique avec plusieurs titres qui tirent leur épingle du jeu.

En tête du classement, Mario Kart World continue de régner sur les charts. Le titre phare de Nintendo, sorti le 5 juin 2025, enregistre 122 578 exemplaires supplémentaires cette semaine, portant son total à 10 444 unités physiques écoulées depuis le lancement. Le jeu résiste bien avec une baisse modérée de 9 % par rapport à la semaine précédente, signe que la hype reste forte autour de ce nouvel opus.

L’événement de la semaine, c’est l’arrivée de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army d’Atlus. La version Switch s’impose directement à la deuxième place avec 21 146 ventes, tandis que la version PS5 suit de près à la troisième position avec 19 248 unités. La version Switch 2 complète ce joli triplé en sixième position avec 5 783 exemplaires vendus, et la version PS4 s’octroie la neuvième place avec 5 258 ventes. Un démarrage global encourageant pour cette réédition d’un RPG culte, qui séduit un public nostalgique comme les nouveaux venus.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time sur Switch continue son parcours honorable en quatrième place avec 7 504 ventes, malgré une baisse de 33 % par rapport à la semaine passée. De son côté, The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition rebondit en cinquième position, boosté par un regain d’intérêt (+34 %) qui lui permet d’écouler 5 887 copies supplémentaires. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition connaît également une hausse (+10 %), avec 4 861 unités vendues et se hisse en dixième place.

Les grands classiques résistent aussi. Mario Kart 8 Deluxe continue son marathon impressionnant avec 5 397 exemplaires écoulés, ce qui porte son total à plus de 6,35 millions de copies au Japon. En revanche, Rune Factory: Guardians of Azuma, qui occupait encore récemment le haut du classement, accuse un net recul avec 5 339 ventes et une baisse de 45 %.

Top 10 des ventes physiques de jeux au Japon

01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 122.578 / 10.444 (-9%)

02./00. [NSW] Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army <RPG> (Atlus) {2025.06.19} (¥5.980) – 21.146 / NEW

03./00. [PS5] Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army <RPG> (Atlus) {2025.06.19} (¥5.980) – 19.248 / NEW

04./02. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time <RPG> (Level 5) {2025.05.22} (¥6.980) – 7.504 / 130.625 (-33%)

05./08. [NS2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition <ADV> (Nintendo) {2025.06.05} (¥7.889) – 5.887 / 17.825 (+34%)

06./00. [NS2] Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army <RPG> (Atlus) {2025.06.19} (¥5.980) – 5.783 / NEW

07./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 5.397 / 6.353.250 (-16%)

08./03. [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma <SLG> (Marvelous) {2025.06.05} (¥6.980) – 5.339 / 60.766 (-45%)

09./00. [PS4] Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army <RPG> (Atlus) {2025.06.19} (¥5.980) – 5.258 / NEW

10./09. [NS2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition <ADV> (Nintendo) {2025.06.05} (¥8.091) – 4.861 / 17.261 (+10%)

Du côté des consoles, la Nintendo Switch 2 reste ultra-dominante avec 140 026 unités écoulées cette semaine, malgré un léger recul par rapport à la semaine précédente. La Switch classique poursuit son déclin naturel mais maintient un rythme honorable avec 12 769 ventes. La PS5 enregistre un coup d’arrêt plus net avec seulement 6 006 unités vendues, bien loin des 14 129 de la semaine dernière. La Xbox Series reste marginale sur le territoire japonais avec seulement 191 unités écoulées, confirmant ses difficultés historiques dans l’archipel.

Ventes de consoles de la semaine