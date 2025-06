L’été commence fort sur l’eShop de la Nintendo Switch avec la sortie de deux démos gratuites, désormais disponibles au téléchargement. Les jeux concernés ne sont pas n’importe lesquels : Lost in Random: The Eternal Die, le nouvel action-roguelite à succès de Thunderful et Stormteller Games, et Freedom Wars Remastered, l’adaptation modernisée du classique d’action post-apocalyptique.

Lost in Random: The Eternal Die permet aux joueurs d’incarner la redoutable Reine Aleksandra, autrefois souveraine du royaume de Random, accompagnée de son dé dévoué Fortune. Ensemble, ils devront affronter les serviteurs cauchemardesques de Mare The Knight, le nouveau tyran du royaume. Le jeu mêle combats intenses, mécaniques roguelite et un système unique où chaque lancer de dé peut changer le destin de votre aventure. La démo est d’ores et déjà disponible gratuitement sur l’eShop, rejoignant les versions déjà disponibles sur PS5, Xbox Series, Steam et Game Pass.

De son côté, Freedom Wars Remastered propose lui aussi une démo gratuite pour les joueurs Switch. Le jeu, déjà lancé sur la console il y a quelque temps, plonge les joueurs dans un futur dystopique où vivre est un crime. Condamné à un million d’années de prison, vous incarnez un pécheur prêt à tout pour gagner sa liberté sur le champ de bataille. L’action se veut rapide et tactique, avec des combats en 3D et l’utilisation du redoutable Thorn, une arme multifonctionnelle cruciale pour survivre. Cette version remastérisée bénéficie de graphismes améliorés, donnant vie à des environnements désolés et à des ennemis colossaux avec un nouveau niveau de détail.

Les deux démos sont gratuites et disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop. Une excellente occasion de tester ces deux expériences intenses avant de plonger dans l’aventure complète.