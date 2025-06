Une magnifique aventure narrative en pixel art invite les joueurs à reconstituer une réalité mystérieuse sur Nintendo Switch dès aujourd’hui

Maximum Entertainment et Polychroma Games ont la joie d’annoncer que le voyage mystérieux et rempli d’émotions du visual novel cinématographique acclamé Until Then est désormais disponible sur une nouvelle plateforme. Déjà disponible sur Steam et Playstation 5, le jeu qui a captivé les joueurs depuis sa sortie l’année dernière est maintenant disponible en édition numérique sur Nintendo Switch.

De plus, Until Then bénéficiera d’une sortie physique sur Nintendo Switch. Cette édition physique sera lancée dans le monde entier le 4 décembre 2025. Les précommandes seront disponibles chez les principaux détaillants de jeux vidéo dans les semaines à venir.

Situé dans un monde magnifiquement stylisé en pixel-art, Until Then suit Mark Borja, un lycéen essayant de trouver un sens à la vie quotidienne – études, amitiés, cours de piano, médias sociaux – tout en confrontant une étrange sensation que quelque chose ne tourne pas rond. Alors que d’étranges événements commencent à s’immiscer dans sa réalité, Mark se retrouve au bord d’un mystère risquant de changer sa vie.

Les joueurs exploreront un monde immersif, riche en histoires, rempli de personnages mémorables, de mini-jeux astucieux et de narration interactive. Avec une bande-son dynamique et une histoire poignante et émotionnelle, Until Then met au défi les joueurs de découvrir les vérités cachées sous la surface avant qu’il ne soit trop tard.