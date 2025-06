L’éditeur basé à Osaka a profité de son nouveau Capcom Spotlight diffusé cette nuit pour détailler de nouvelles informations sur certains de ses principaux titres sortis récemment ou à venir.

Au programme :

Les coulisses du développement de Resident Evil Requiem, le prochain volet de la saga référence du survival horror

Une explication du système de combat de PRAGMATA™, le jeu d’action/aventure original typé science-fiction

Des précisions sur la deuxième grande mise à jour de Monter Hunter Wilds prévue pour le 30 juin.

Sagat, le premier combattant de le l’année 3 de Street Fighter 6, qui arrivera le 5 août

Une mise à jour gratuite pour fêter le 1er anniversaire de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess™, récemment sorti sur Nintendo Switch 2

Visite de plage et de montagne en Thaïlande avec Street Fighter 6 !

Sagat, l’empereur du Muay Thaï, rejoindra le casting de Street Fighter 6 dès le 5 août prochain. Les joueurs pourront se rendre dans les montagnes impressionnantes de Thaïlande, et peut-être même reconnaître une statue imposante en arrière-plan, lorsqu’ils rendront visite à Sagat et deviendront leur disciple dans le mode World Tour.

Pour rappel, le jeu supporte le crossplay sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC (Steam), et maintenant sur la toute nouvelle Nintendo Switch 2 !

Pour célébrer la sortie prochaine de Sagat, le Fighting Pass « Sagat Arrive » sera rempli de contenu inspiré du combattant mythique à partir du 4 juillet et inclura également du contenu utilisable dans le Fighting Ground, comme de nouvelles couleurs EX pour Ryu et Ken !

Sept personnages de Street Fighter 6 vont pouvoir enfiler leur maillot de bain dans la prochaine mise à jour Costume 4 qui sortira en même temps que Sagat le 5 août. Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly et A.K.I. seront tous prêts pour la baignade, et les Costume des autres personnages seront disponibles à une date ultérieure !

De son côté, le Capcom Pro Tour s’emballe ! La Capcom Cup 12 se déroulera du 11 au 15 mars 2026, dans l’historique Ryogoku Kokugikan Arena de Tokyo, au Japon, avec un grand prix d’un million de dollars pour la troisième année consécutive ! Pour plus d’informations, il est possible de visiter le site web de Capcom eSports ici.

Aussi au programme, le Sajam Slam 5, où 32 streamers de premier plan seront associés à huit coachs professionnels pour s’affronter dans une bataille à huit équipes pour la suprématie, avec un voyage à Evo USA 2025 à la clé. Rendez-vous sur la chaîne Twitch de Sajam pour assister aux matchs du Round Robin le vendredi 27 juin et aux finales par équipe le dimanche 29 juin, à partir de 15h.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess™ Enchante la Nintendo Switch™ 2 avec un nouveau mode et un bonus anniversaire !

Le jeu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est désormais disponible sur Nintendo Switch™ 2 ! Ce jeu d’action/stratégie élégant y est proposé avec de nouvelles fonctionnalités comme les commandes à la souris et différents modes pour jouer aussi bien chez soi qu’en déplacement.

Le contenu supplémentaire gratuit « Périple dans l’autre monde » est également disponible dès maintenant sur toutes les plateformes où le jeu est présent et invite les joueurs dans un nouveau royaume mystérieux au-delà des torii. Ils devront survivre aux vagues infinies d’Ikoku, adapter leurs stratégies grâce à des améliorations aléatoires et viser le meilleur score sur un champ de bataille en constante évolution.

Le mois prochain, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess fêtera son premier anniversaire avec un cadeau au style rétro ! Le talisman Mazo « Yashichi Waves » remixe certains morceaux de la bande son en style 8-bit dans une mise à jour gratuite pour remercier tous les joueurs d’avoir soutenu le titre.

Kunitsu-Gami : Path of the Goddess est disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (Steam).