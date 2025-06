La demi-génie préférée des joueurs est de retour dans un épisode longtemps perdu, Shantae Advance: Risky Revolution. Annoncé officiellement par WayForward et l’éditeur Limited Run Games, ce jeu pensé à l’origine pour la Game Boy Advance il y a plus de 20 ans sortira enfin sur Nintendo Switch, mais aussi sur sa console d’origine pour les collectionneurs. Attendu pour l’été 2025, ce titre est bien plus qu’un simple portage rétro : c’est l’aboutissement d’un projet resté inachevé pendant deux décennies.

Pensé comme la suite directe du tout premier Shantae (sorti en 2002 sur Game Boy Color), Risky Revolution comble le vide narratif entre cet épisode fondateur et Risky’s Revenge (2010). Pour cette version inédite, l’équipe de développement d’origine s’est réunie : Erin Bozon à la création, Matt Bozon à la direction, et Michael Stragey à la programmation. Ensemble, ils ont repris les outils de développement de l’époque GBA afin d’achever l’expérience authentique initialement imaginée, tout en l’adaptant aux standards d’aujourd’hui.

Dans cette aventure, Shantae doit défendre Sequin Land d’un nouveau complot orchestré par sa rivale Risky Boots. Grâce à une machine souterraine mystérieuse, la pirate parvient à faire pivoter et réorganiser les terres du continent, provoquant un chaos sans précédent pour piller davantage de villes côtières. Heureusement, Shantae pourra elle aussi manipuler cette technologie et modifier les niveaux en temps réel, ce qui apportera de nouveaux défis, chemins et énigmes dans des environnements à plusieurs couches.

Le gameplay conserve tout ce qui fait le charme de la licence : combats dynamiques à base de coups de cheveux, utilisation d’objets magiques, danses de transformation en diverses créatures (comme le singe, le crabe ou l’éléphant), et exploration de labyrinthes variés. Parmi les ajouts notables de cette édition modernisée, les joueurs peuvent désormais passer d’un plan avant à un plan arrière dans les niveaux – une mécanique appelée « Front Yard/Back Yard » – pour résoudre des énigmes et accéder à de nouvelles zones.

Côté contenu, Shantae Advance: Risky Revolution propose plusieurs villes à visiter, six transformations, des boss redoutables, et une bande-son inédite signée Maddie Lim, fidèle à l’ambiance musicale techno-orientale de la saga. De plus, cette version Switch (et autres consoles modernes) introduit des portraits de personnages en haute définition, une interface retravaillée, ainsi qu’un mode Classique pour revivre l’expérience GBA dans son jus.

Mais la vraie surprise vient de l’apparition, pour la première fois dans la série, d’un mode multijoueur local jusqu’à 4 participants. Ce mode Battle inédit permet aux joueurs de s’affronter dans des arènes spécialement conçues pour cette version moderne. C’est une initiative rafraîchissante pour une licence historiquement solo, qui pourrait bien séduire un nouveau public.

Développé sur le moteur Unity, le jeu bénéficie d’une compatibilité parfaite avec les consoles actuelles, sans renier les ambitions artistiques et techniques de la version originale. Un équilibre délicat entre nostalgie et modernité, rendu possible grâce à la passion de l’équipe créative d’origine, bien décidée à offrir aux fans ce que le temps leur avait dérobé.

Les collectionneurs les plus impatients ayant commandé la version Game Boy Advance via Limited Run Games ont déjà commencé à recevoir leurs exemplaires physiques, faisant de Risky Revolution une pièce rare au charme rétro authentique. Pour les autres, l’attente se poursuit jusqu’à l’été, sans date précise annoncée pour les versions Switch, PlayStation, Xbox ou PC.

En attendant sa sortie, le jeu sera jouable en avant-première lors du PAX East 2025, qui se tiendra du 8 au 11 mai au Boston Convention & Exhibition Center, stand #11049.

La série de jeux vidéo « Shantae » est une franchise de jeux de plateforme et d’aventure développée par WayForward Technologies. Le premier jeu de la série, « Shantae », est sorti en 2002 sur la console Game Boy Color. Depuis lors, la série a connu plusieurs suites et spin-offs sur différentes plates-formes.

Les jeux « Shantae » sont connus pour leur gameplay de plateforme fluide et leur esthétique visuelle distinctive, avec des graphismes en pixel art détaillés et colorés. Les joueurs contrôlent Shantae alors qu’elle traverse différents niveaux, combat des ennemis, collecte des objets et utilise ses pouvoirs de danse pour progresser. La série « Shantae » est également reconnue pour son humour, ses dialogues humoristiques et ses personnages charismatiques. Shantae est accompagnée de nombreux alliés, tels que Risky Boots, une pirate antagoniste qui peut parfois devenir une alliée, et Bolo, un ami loyal de Shantae. Chaque jeu présente également des boss uniques et des environnements variés à explorer.

La série « Shantae » a connu plusieurs titres, notamment « Shantae: Risky’s Revenge », « Shantae and the Pirate’s Curse » et « Shantae: Half-Genie Hero ». Chaque jeu apporte de nouveaux défis, de nouveaux personnages et de nouvelles aventures pour les fans de la série.

Liste des jeux de la série pour le moment :

Shantae (2002) – Game Boy Color

Shantae: Risky’s Revenge (2010) – Nintendo DSi, iOS, Windows

Shantae and the Pirate’s Curse (2014) – Nintendo 3DS, Wii U, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows

Shantae: Half-Genie Hero (2016) – PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Nintendo Switch, Xbox One, Windows

Shantae: Half-Genie Hero – Ultimate Edition (2017) – PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Windows

Shantae and the Seven Sirens (2019) – Apple Arcade, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows

Shantae (2020) – Game Boy Color

La série de jeux « Shantae » suit les aventures de Shantae, une demi-génie danseuse du vent, dans un monde fantastique rempli de magie, de créatures étranges et de mystères. Chaque jeu a son propre scénario, mais ils partagent des thèmes et des éléments communs.

Dans le premier jeu, « Shantae », l’intrigue tourne autour de Risky Boots, une pirate méchante qui cherche à mettre la main sur une technologie ancienne et puissante appelée « Steam Engine ». Shantae doit arrêter Risky Boots et sauver Scuttle Town, sa ville natale, tout en découvrant son véritable héritage et son rôle en tant que protectrice des génies.

Dans « Shantae: Risky’s Revenge », Shantae se retrouve à nouveau face à Risky Boots, cette fois-ci à la recherche de trois morceaux d’une lampe magique. Shantae doit empêcher Risky Boots d’obtenir le pouvoir ultime de la lampe tout en dévoilant les secrets de son passé et de son village.

« Shantae and the Pirate’s Curse » présente un retournement de situation intéressant où Shantae est forcée de s’allier avec Risky Boots pour récupérer ses pouvoirs de génie perdus et vaincre un mal ancien. Ensemble, elles explorent des îles dangereuses, affrontent des créatures maléfiques et découvrent la véritable nature de la magie dans leur monde.

« Shantae: Half-Genie Hero » met en scène Shantae alors qu’elle doit sauver Scuttle Town d’une nouvelle menace. Elle fait équipe avec de nouveaux alliés et se lance dans une aventure pour empêcher une force obscure de libérer le mal absolu. Ce jeu explore également la relation de Shantae avec ses amis et son rôle en tant que protectrice de la ville.

« Shantae and the Seven Sirens » entraîne Shantae dans un mystérieux festival sur une île tropicale. Cependant, les choses prennent une tournure sombre lorsque les autres demi-génies disparaissent mystérieusement. Shantae doit explorer les profondeurs de l’île et affronter les « Seven Sirens » pour les sauver.