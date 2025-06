Lors du dernier Nintendo Direct entièrement consacré à la Switch 2, l’éditeur Take-Two avait confirmé que la série WWE 2K débarquerait prochainement sur la nouvelle console de Nintendo. Si l’on ignorait encore de quel épisode il s’agissait et à quelle date il arriverait, un nouveau teaser publié par le compte officiel WWE Games laisse peu de place au doute : WWE 2K25 arrive sur Switch 2, et les détails tomberont très bientôt.

La vidéo, bien que volontairement mystérieuse, montre quelques superstars emblématiques de la WWE. Mais c’est surtout un petit détail sonore qui a retenu l’attention des fans : à la toute fin du teaser, on entend clairement le fameux « clic » distinctif de la Nintendo Switch, utilisé depuis 2017 dans tous les trailers officiels de la console — et réutilisé récemment pour la communication autour de la Switch 2. Ce petit son suffit à confirmer que l’annonce à venir est bel et bien liée à l’écosystème Nintendo.

Le teaser révèle que plus d’informations seront dévoilées le 1er juillet 2025, soit mardi prochain. Il est aussi important de noter que le logo de WWE 2K25 figure bien dans cette bande-annonce, ce qui suggère sans ambiguïté qu’il s’agit de l’épisode annuel principal, et non d’un spin-off ou d’une version allégée.

Si cette information se confirme, WWE 2K25 marquerait une étape majeure pour les jeux de catch sur consoles Nintendo, la série ayant été absente des plateformes Nintendo depuis plusieurs années (à l’exception de WWE 2K Battlegrounds en 2020). Le retour d’un épisode principal sur Switch 2 pourrait ainsi représenter un tournant technique et visuel, compte tenu des capacités bien supérieures de la nouvelle machine par rapport à sa prédécesseure.

Reste à savoir si cette version bénéficiera des mêmes fonctionnalités et du même contenu que ses homologues sur PlayStation et Xbox, ou si elle sera adaptée spécifiquement à la Switch 2.