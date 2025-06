Annoncé pour la première fois il y a un an jour pour jour, Spy Drops revient sous les projecteurs avec une date de sortie désormais calée : le jeu d’action-infiltration à l’esthétique rétro signé Rainy Night Creations et publié par Rainy Frog sera lancé sur Nintendo Switch le 31 juillet 2025. Un nouveau trailer accompagne cette annonce, donnant un aperçu alléchant de ce que cette aventure tactique a à offrir.

Inspiré par les classiques de l’ère PlayStation, Spy Drops adopte un style low-poly en 3D, tout en incorporant des effets modernes comme l’éclairage dynamique, les ombres en temps réel, des missions générées aléatoirement et même un mode multijoueur local en écran partagé. Le jeu promet une expérience d’infiltration moderne avec une forte dose de rejouabilité et de stratégie.

Dans Spy Drops, vous incarnez un agent d’élite envoyé en mission secrète derrière les lignes ennemies. Votre objectif : infiltrer des bases hostiles, recueillir des informations, installer des dispositifs d’écoute et libérer des prisonniers. L’ambiance est tendue, chaque pas compte, et le moindre bruit peut compromettre l’opération. L’arsenal à votre disposition est varié : drones, lunettes de vision nocturne, explosifs, équipements de piratage, et plus encore. Une mécanique originale baptisée « Dream Catcher » vous permet même d’extraire des informations directement de l’esprit des ennemis neutralisés, à condition de ne pas les avoir tués.

L’histoire s’annonce plus complexe qu’une simple opération antiterroriste : ce qui commence comme une mission de routine visant à stopper un groupe écoterroriste déterminé à effacer toutes les données numériques de la planète bascule rapidement vers une conspiration de grande ampleur. Vos supérieurs sont-ils vraiment dignes de confiance ? La vérité risque bien d’être plus dérangeante que prévu.

La structure procédurale des missions garantit que chaque partie est unique. Les cartes, les positions ennemies, les conditions météorologiques et même l’heure de la journée varient constamment. Le jeu encourage la discrétion et récompense les approches non létales, permettant aux joueurs de choisir leur propre style d’infiltration : se faufiler dans l’ombre, neutraliser les caméras, utiliser des bottes silencieuses, ou opter pour une solution plus frontale.

Parmi les fonctionnalités notables : un système de progression par niveaux avec amélioration de statistiques (santé, endurance, précision, chance), un large choix d’équipements à débloquer, et un mode « Spy Against Spy » permettant à deux joueurs de s’affronter en local dans des duels d’agents discrets.

Visuellement, Spy Drops combine nostalgie et modernité, avec des designs de personnages signés par le studio japonais ArtePiazza, connu pour son travail sur la série Dragon Quest. L’ambiance sonore et les environnements – allant de la base militaire à la jungle, en passant par le désert – contribuent à l’immersion d’une aventure aussi stylisée que tendue.