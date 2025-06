Le très dynamique The Rogue Prince of Persia, jusqu’ici réservé aux joueurs PC via l’accès anticipé sur Steam, semble en bonne voie pour débarquer sur Nintendo Switch. Le jeu vient en effet d’être classifié en Australie pour la console de Nintendo, un signe clair d’une sortie imminente ou du moins en préparation.

Développé par Evil Empire, le studio derrière le succès Dead Cells, The Rogue Prince of Persia est un roguelite d’action en 2D au rythme effréné. Mêlant plates-formes périlleuses et combats acrobatiques, le titre propose d’incarner un Prince aussi agile que redoutable, dans un univers coloré où chaque tentative rapproche un peu plus du but : sauver la Perse d’une invasion Hun imprégnée de magie noire.

Si aucune date précise n’a encore été annoncée, cette classification suggère que la sortie sur Switch pourrait avoir lieu dans le courant de l’année. Un portage qui semble parfaitement taillé pour la console hybride de Nintendo, tant le format et la nature du jeu s’y prêtent idéalement.