Marvelous USA poursuit sa campagne promotionnelle autour de Daemon X Machina: Titanic Scion, prévu sur Nintendo Switch 2 le 5 septembre 2025, en publiant aujourd’hui une nouvelle vidéo intitulée « Heavy Armor ». Cette bande-annonce met en lumière l’évolution des systèmes de jeu et le retour en force des combats mécaniques, toujours plus intenses et dynamiques.

Créé et produit par Kenichiro Tsukuda, avec des designs mécaniques signés Shoji Kawamori, Titanic Scion représente une véritable transformation pour la franchise. Dans ce nouvel opus, les joueurs rejoignent à nouveau les Reclaimers pour affronter les forces de l’Axiom dans une lutte désespérée pour la survie de l’humanité.

Sur le plan du gameplay, Daemon X Machina: Titanic Scion capitalise sur l’adrénaline et la personnalisation. Chaque Arsenal devient une armure agile et hautement personnalisable, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Les joueurs peuvent fabriquer ou récupérer de nouveaux composants pour adapter leur style de jeu, aussi bien en solo qu’en multijoueur coopératif ou asynchrone.

Le jeu propose également une exploration variée et spectaculaire d’une planète alien. Qu’il s’agisse de foncer à travers les plaines en armure, de voler dans les cieux ou même de galoper à cheval dans des marais ou des montagnes, l’univers promet un mélange d’action frénétique et de liberté d’approche.

Sur le plan commercial, Titanic Scion sera disponible en plusieurs éditions. La version physique standard (avec le jeu complet sur cartouche) est proposée à 69,99 $, tandis qu’une édition limitée inclura la bande-son originale (15 pistes), un artbook, trois étiquettes de vol, trois écussons et un standee acrylique pour 99,99 $. Côté dématérialisé, trois formules seront disponibles : édition standard (69,99 $), édition Digital Deluxe avec contenu additionnel et options de personnalisation (89,99 $) et édition Super Digital Deluxe comprenant également l’artbook et la bande-son numériques (99,99 $). Les précommandes numériques ouvriront prochainement.