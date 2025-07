D3Publisher et le studio Yuke’s viennent de dévoiler Full Metal Schoolgirl, un jeu d’action-tir qui arrivera sur Nintendo Switch 2 le 23 octobre 2025. Dans un futur dystopique où l’ultra-travail est la norme, deux héroïnes cyborgs prennent les armes pour renverser un système corrompu jusqu’à la moelle.

Nous sommes en 2089, et la Fédération Unie du Japon est devenue une superpuissance industrielle. Son modèle économique repose sur un culte malsain du travail à outrance. Travailler 24 heures sur 24 est vu comme un acte vertueux, et tout l’appareil productif est dominé par une entité tentaculaire : Meternal Jobz, une mégacorporation qui contrôle à la fois l’économie, la société et les structures de pouvoir.

Dans ce contexte, une écolière cyborg surgit, armée jusqu’aux dents, bien décidée à renverser cet ordre établi. Équipée d’armes à feu et de sabres haute technologie, elle déferle dans les bureaux de l’entreprise pour tout réduire en miettes. L’objectif est clair : infiltrer la tour de 100 étages de Meternal Jobz et abattre le PDG démoniaque qui se cache tout en haut.

Mais l’ascension ne sera pas de tout repos. Chaque étage du gratte-ciel change aléatoirement à chaque tentative, forçant les joueuses et joueurs à s’adapter en permanence. La sécurité est truffée de pièges, et les couloirs sont remplis de soldats cyborgs fanatisés, surnommés les « Working Dead ». Ces esclaves d’entreprise se battent jusqu’à la mort pour défendre le système. Il n’y a qu’une seule solution : les démolir sans pitié.

La progression passe aussi par la personnalisation poussée de votre Machine Girl. Les matériaux récupérés sur les ennemis et dans les coffres permettent d’améliorer votre équipement, d’installer des programmes d’optimisation ou encore de modifier votre configuration avant chaque mission. Plus de 100 éléments sont disponibles pour adapter votre style de combat et maximiser votre efficacité.

L’un des aspects les plus originaux du jeu est son intégration d’un système de livestream. Votre héroïne diffuse ses combats en direct, et plus elle gagne en visibilité, plus elle reçoit de soutiens financiers de la part de ses spectateurs. Ces dons peuvent ensuite être utilisés pour financer les améliorations et augmenter vos chances de survie dans les étages suivants.