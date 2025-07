Nintendo vient d’annoncer une mise à jour officielle de ses chiffres de ventes pour la Nintendo Switch 2, et le résultat est toujours impressionnant : la console nouvelle génération a désormais dépassé les 5 millions d’unités vendues dans le monde. Un lancement solide qui confirme l’engouement autour de la machine, quelques semaines seulement après sa sortie.

Dans le détail, c’est sans surprise le continent américain qui arrive en tête des ventes avec environ 1,8 million de consoles écoulées, suivi de près par le Japon avec 1,47 million d’unités. L’Europe occupe la troisième place avec 1,18 million, tandis que les autres régions du monde totalisent 0,55 million d’unités.

Pour mieux saisir la performance de la Switch 2, on peut rappeler que la Nintendo Switch originale s’était écoulée à 2,74 millions d’unités durant son premier mois de commercialisation en mars 2017. Avec plus du double de ce chiffre, la Switch 2 réalise donc un démarrage nettement supérieur, porté par une demande soutenue, une logistique améliorée, et un catalogue de jeux de lancement bien plus fourni.